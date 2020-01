Más Artículos

16 de enero 2020

Por Graciela Vázquez Moure “El arte sucede”, así cerró una discusión sobre el origen del arte el pintor y retratista estadounidense del siglo 19, James Whitsler. Perteneció a los movimientos simbolista e impresionista. Whitsler para cerrar un debate sobre el origen del arte, dijo esta frase que sintetiza la creación. Jorge Luis Borges recordando lo dicho por el artista plástico, expresó en una conferencia “el arte sucede” es “casi […]

7 de enero 2020

Este viernes 10 de enero se inaugura una nueva muestra de arte con la artista plástica Carla Benedetti denominada “Ilusión”, y los artistas Jorge Lezama “Intimo y Cotidiano” y Aurelio García “Miscelánea Distópica”. El vernissage será a las 20.30 en la Sala Municipal de Exposiciones “Lidaura Chapitel”, los artistas son de la ciudad de Buenos Aires y de Bariloche y estarán presentes en la inauguración Descripción de las obras: […]

19 de diciembre 2019

Por Graciela Vázquez Moure Nadie que gobierne se atrevería a decir que no le interesa la cultura, o que no le daría el rango que esta área requiere, porque la cultura es un barniz de prestigio insoslayable. Podemos recordar las simulaciones, como que tuvimos un presidente que se enorgullecía de haber leído los libros de Sócrates, cuando el filósofo no dejó obra escrita, o atribuía a algunos escritores los […]

25 de noviembre 2019

Por Graciela Vázquez Moure Fue el viernes 22 de noviembre cuando los hijos del actor fallecido en el 2001, Faustina Villalba y Neftalí Villalba, junto a Carmen Mardones quien fue su compañera incondicional, participaron junto a autoridades municipales y vecinos de la ciudad de un homenaje que consistió en ubicar nuevamente, la placa y escultura restaurada que lo recuerda en el teatro San José. Así se recordó a un actor […]

15 de noviembre 2019

Por Graciela Vázquez Moure Nació en la zona de Adrogué. A los 16 años empezó a cantar y a tocar la guitarra cuando cursaba la Escuela Técnica, en aquél entonces la ENET. Junto a otros compañeros formaron un grupo y entonces descubrió que ese era el camino. Pero faltaba todavía un contacto fundamental. Don Marcelo Berbel, se muda en esos años de Neuquén a Buenos Aires, con sus hijos, en […]

