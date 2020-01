El viernes un whatsApp que se viralizó advertía sobre una banda supuestamente de la ciudad de Neuquén que estaría en nuestra localidad y haciéndose pasar por personal de Costesma ingresaba a domicilios con el objetivo de robo. Se supo esta semana que el hecho similar sucedió en la casa de una fiscal, donde descubrieron el faltante de 18 mil dólares y 150 mil pesos. Es importante además que no se […]

Cultura

19 de diciembre 2019

Por Graciela Vázquez Moure Nadie que gobierne se atrevería a decir que no le interesa la cultura, o que no le daría el rango que esta área requiere, porque la cultura es un barniz de prestigio insoslayable. Podemos recordar las simulaciones, como que tuvimos un presidente que se enorgullecía de haber leído los libros de Sócrates, cuando el filósofo no dejó obra escrita, o atribuía a algunos escritores los […]

Leer más...