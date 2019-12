Cultura

19 de diciembre 2019

Gustavo Santos, Secretario de Cultura adelanta el calendario para el verano y los objetivos del área en esta nueva gestión municipal

Por Graciela Vázquez Moure

Nadie que gobierne se atrevería a decir que no le interesa la cultura, o que no le daría el rango que esta área requiere, porque la cultura es un barniz de prestigio insoslayable. Podemos recordar las simulaciones, como que tuvimos un presidente que se enorgullecía de haber leído los libros de Sócrates, cuando el filósofo no dejó obra escrita, o atribuía a algunos escritores los versos de otros poetas.

Esto nos demuestra que ningún dirigente político dirá que no le interesa la cultura, aunque nada sepa de lo que ella logra en una comunidad.

Por eso es trascendente que en este nuevo gobierno municipal sea responsable del área alguien a quien le importa realmente el mundo cultural en todas sus facetas, que tenga experiencia y que cuente con el apoyo de quien dirige los destinos políticos de la comunidad, su intendente, esto no es un tema menor.

Gustavo Santos es Secretario de Cultura de San Martín de los Andes y ya pasó por el área desde el 2008 al 2011, como subsecretario.

Tiene 18 personas en su área y cada una de ellas cumple una función bien determinada. Logró un organigrama que no existía y está convencido de que hay que insistir con programas culturales que quizás en un momento no tuvieron toda la repercusión deseada, pero no hay que claudicar.

Santos dialogó con Desde el Sur Digital y relató el comienzo de su gestión y lo programado en los meses de verano en San Martín de los Andes.

-¿Qué implica esta nueva gestión para vos como Secretario de Cultura?

-Tener esta nueva jerarquía implica la posibilidad de tomar decisiones y soy parte del gabinete del intendente Saloniti, no solo tengo responsabilidad de tomar decisiones en mi área sino que estoy involucrado con otras Secretarías. Pensamos en Cultura y pensamos en el teatro, en el museo, en la sala Chapitel, pero también tenemos injerencia en el espacio público, queremos trabajar fuertemente con las plazas donde se congregan los vecinos de los barrios. Algunas propuestas en otros tiempos eran exitosas otras no tanto, pero el desafío tiene que estar. Y revalorizar el espacio público como un lugar de encuentro, no de paso.

-La Noche de las Artes es un ejemplo, desde el 2009 que se realiza en forma ininterrumpida. Comenzó con tu gestión.

-Tal cual. Se cumplieron 10 años, vamos a estar en la edición once.

-Es muy exitosa…

-Este verano tendremos tres Noches de las Artes, una el 19 de enero y dos en febrero. Revalorizar el espacio público es muy importante. Que los vecinos se encuentren en la calle principal y que sea comunitario, que tomen contacto con los artistas.

-Supongo que están ya cerrando las actividades del verano

-Sí, estamos cerrando el calendario vamos a hacer un ciclo de tres presentaciones en los barrios se llama “Verano en tu barrio”. Vamos a poner un escenario en una de las plazas y se ofrecerán actividades artísticas. Para niños, adolescentes y una función musical para todos los vecinos que se acerquen. En Cordones del Chapelco es una de las presentaciones, en Vega San Martín, en la plaza de Las Rosas y en El Arenal. Este ciclo nuevo es parecido al que se hacía en la época de Luz Sapag. Habrá música, taller de maquillaje para niños y niñas, clown, algún número teatral.

(Noche de las Artes archivo)

-En febrero llegan los carnavales, es otro de los clásicos de Cultura.

– Si a fines de febrero, tenemos que hablar con las agrupaciones porque muchas viajan a otras localidades. Se hará en el centro y en El Arenal.

-¿El calendario incluye otras propuestas?

-Si participaremos en la Semana del Che, junto al museo La Pastera, del 16 al 18 de enero. Participaremos en el aniversario del pueblo coordinando con Protocolo. El Festival Estival de Teatro que será del 5 al 9 de febrero. Ya está la programación y para marzo habrá una nueva edición del Festival de Jazz en el teatro San José.

-Son 18 personas permanentes que trabajan en Cultura.

-Además de los talleristas que están en Cultura y otros que están en la Secretaría de Educación. También habrá talleres de verano que empezarán en enero.

-Cuál es tu análisis con relación a la cantidad de gente que lleva adelante distintas propuestas, en pintura, en cerámica, en música, en teatro. La actividad cultural creció notablemente con una gran cantidad de artistas jóvenes.

– Es muy dinámica la población de la ciudad y ese cambio demográfico permanente de la comunidad, determina un comportamiento muy fluctuante, somos un pueblo con muchas opciones culturales, tanto en el sector privado como en el público. Está muy fortalecido el trabajo cultural dentro del Municipio y el cambiar de jerarquía el área elevándolo a Secretaría por Carta Orgánica, esto influyó. Y se establecieron políticas de Estado que se consolidaron a través de reglamentaciones y normativas.

- Con esa evolución en el mundo cultural también se ve el acompañamiento del intendente Saloniti. Hubo un cambio en estos once años cuando el área estaba a su cargo como Secretario de Gobierno ¿no?

-Totalmente, el intendente Saloniti entiende cuáles son las funciones de la Secretaría de Cultura y la importancia que tiene para la comunidad. Esto también está acompañado por las decisiones del Gobernador Gutiérrez. En estos momentos es ministerio con Marcelo Colona como ministro. Esto sucede también con el Ministerio de Ciudadanía de Neuquén y que es inédito en nuestro país. Estuvimos reunidos hace unos días con el intendente y el titular del COPADE Pablo Gutiérrez Colantuono, están ampliando su visión sobre su participación, no solo en el desarrollo, sino con lo cultural. Provincia está cambiando su paradigma, no es solo desarrollo económico o territorial, está acompañado con lo cultural.

- Es un cambio fundamental para la ciudadanía.

– Exacto. Cuando solo se está centrado en el desarrollo económico se crean ciudadanos individualistas sin un proyecto comunitario y la consecuencia de eso es desigualdad y marginalidad.

-En ese entramado también está el tema Patrimonio arquitectónico, histórico y cultural. Esto estuvo callado en esta década, después de haber existido jornadas de patrimonio e identidad realmente muy enriquecedoras.

-En el actual organigrama de cultura quedó algo postergado el área, lo admito, pero en la realidad no será así. Vamos a acompañar el trabajo del laboratorio arqueológico y del museo municipal Primeros Pobladores. Estamos viendo de organizar las jornadas de Patrimonio e Identidad, se verá durante el año como encarar nuevamente esto que fue muy rico como decís.

-En el año se desarrollarán otras actividades como la Feria del Libro y festivales que ya son política de Estado…

– Sin duda, en el calendario estarán las actividades que se desarrollaron en estos años y queremos crear más contenido en el Teatro San José, que el edificio cumple en el 2023 cien años. Queremos potenciar la actividad como espacio cultural, no solo recibir propuestas sino que se generen desde el teatro.

El desafío que nos proponemos con el Intendente es formar público y conseguir que no siempre sean los mismos los que asisten o participan de hechos culturales. Proponer actividades que convoquen a la gente de los barrios, a quienes quizás no se involucran por falta de motivación, esa es una de las metas que queremos lograr.