Política

12 de diciembre 2019

Frente a cientos de vecinos y con la presencia del gobernador, Carlos Saloniti juró y oficialmente ya es intendente de San Martín de los Andes

Por Graciela Vázquez Moure

Si, sin duda es un sueño cumplido, cuando llegó en el 2007 a San Martín de los Andes, venía de haber trabajado en el senado de la nación junto a Luz Sapag.

Se había recibido hacía unos años de abogado y tenía 32 años. Era joven y responsable como lo es ahora. Honesto en sus convicciones. Quería cumplir con su trabajo como Secretario de Gobierno en la gestión que comenzaba en diciembre del 2007, la intendente era Luz Sapag por tercer mandato.

Desde los inicios el sueño de Carlos Saloniti era llegar a lo que este 11 de diciembre de 2019 llegó. Dirigir los destinos políticos de la ciudad. Es neuquino y no solo ama la provincia y su Zapala natal, sino que por adopción San Martín de los Andes es su lugar en el mundo.

Sergio Winkellman, presidente del Concejo Deliberante, quien también juró como edil, por un segundo mandato, fue quien le tomó juramento al nuevo intendente.

Una ovación, pocas veces vista, coronó ese momento trascendental, el de la jura.

Es que se supo ganar el respeto y el afecto de mucha gente.

En su breve discurso, después de tomar juramento a los secretarios, antes juraron los concejales del MPN, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, Carlos Saloniti habló ante cientos de personas en el Gimnasio Polideportivo de Chacra 2, llamado el Ruca Che del interior neuquino por sus dimensiones.

Se comprometió junto a su equipo a trabajar con “responsabilidad, humanidad y diálogo”, porque insistió que no hay grieta en San Martín de los Andes, no la hay en Neuquén y solo el consenso, el diálogo y el entendimiento llega a logros positivos. También fue un mensaje para el Concejo Deliberante, donde el MPN no tiene mayoría.

Así con aplausos y aprobación, incluso de Omar Gutiérrez, el nuevo intendente, cumple ese sueño que comenzó hace 12 años.

Estaban además el exsenador y responsable del gremio petrolero Guillermo Pereyra, a quien Saloniti agradeció por su apoyo. Dijo unas palabras Brunilda Rebolledo, quien termina su gestión. Y también estaban la ex intendente Cristina Frugoni, Juan Carlos Fernández y Sergio Schroh.

Gutiérrez por su parte no solo confirmó todo el apoyo al nuevo jefe comunal, sino que expresó que la EPET 21 comienza en marzo a funcionar con su nuevo edificio, habló del nuevo hospital a metros del Gimnasio y destacó que fue Luz Sapag quien impulsó esa obra.

Hizo un recorrido por todos proyectos realizados en San Martín de los Andes y recordó también a Néstor Kirchner cuando anunció en febrero del 2005 la construcción de este gimnasio, que podemos agregar que demoró 12 años en terminarse en la primera etapa. Hay que destacar que se logró con fondos del gobierno provincial.