Política

26 de febrero 2026

CUALES SON LOS NUMEROS DEL CRECIMIENTO DE SAN MARTIN DE LOS ANDES

Permítanme que ponga en duda algunos conceptos

Por Graciela Vázquez Moure

En la última presentación del Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Movilidad Urbana y Código de Planeamiento Urbano” se dieron números de crecimiento de la ciudad.

Se dijo entre otras cosas que la ciudad cada 10 años incrementa su población en el doble.

Los números de los censos desde 1991 al último 2022, dan otra información.

Generalmente estadísticamente la proyección es de un 25% cada 10 años. Siempre se pone en duda la cifra que el INDEC registra, pero la realidad es que en el último censo se informó sobre 39.700 habitantes, casi 40 mil. Mientras que en el 2010 fue de casi 30 mil, yendo hacia atrás en el 2001 la población era de casi 25 mil y en 1991 15.400.

Podemos dudar de todo, pero lo que no podemos es poner en duda cada uno de los censos, que pueden variar en un mínimo porcentaje, pero no en miles más.

Se puede sumar incluso, la reducción en 45% de la tasa de natalidad, que históricamente se situaba en 650 niños por año y desde el 2020 esa cifra se fue reduciendo en un 45%, siendo los nacimientos de 300 niños promedio, podés leer la nota : SAN MARTIN DE LOS ANDES TAMBIÉN TIENE UNA MARCADA REDUCCIÓN EN LA NATALIDAD DEL 2 DE DICIEMBRE http://www.desdeelsurdigital.com.ar/?p=13816

En estos tiempos, tres años más desde el último censo el crecimiento puede tener otra proyección , pero podemos poner en duda que, dentro de siete años, la ciudad tenga 90 mil habitantes si es real lo que se dijo que cada 10 años se duplica la población. Los números de los censos de 1991,2010,2022 no dicen lo mismo, todos se sitúan en esa proyección histórica un 25 o 30% de incremento.

CRECIMIENTO ARMONICO

En el estudio que se lleva a cabo sobre planificación estratégica, una herramienta que hace 30 años también se desarrolló, cuando se habló de villas satélites, como lago Lolog, Meliquina, lago Hermoso y la extensión de los barrios que hoy conocemos hacia Chacra 30 y su zona aledaña, se habla nuevamente del crecimiento de estos sectores que sin duda tuvieron un crecimiento importante en población estable.

En la presentación se expresó “El objetivo es establecer qué se puede hacer y qué no, dónde debe haber mayor densidad. Hay que tomar medidas para que el crecimiento de San Martín de los Andes sea armónico”, explicó Félix Cariboni, subsecretario de Planificación Estratégica.

Nuevamente se escuchan los riesgos, surgen los humedales como reserva ambiental que oficia de esponja en las escorrentías, la altura de los edificios que fue regulada con el código de edificación y que no deben superar los 3 pisos.

Se advirtió lo que ya se dijo décadas anteriores, que la expansión sin regulación puede afectar faldeos, mallines y bosques.

El humedal es siempre parte de estos análisis, son 750 hectáreas ubicada a seis kilómetros del casco céntrico: “Parece un campo en medio de la ciudad, pero tiene una fuerte presión inmobiliaria. Si seguimos al ritmo actual de urbanización, podemos perder ese humedal con todo lo que implica en términos hidrológicos” dijo reiterando los análisis que hace décadas fueron presentados. Aún así vemos construcciones en el callejón de Bello, un área de la Vega Plana, con directrices específicas, pero urbanización al fin.

El estudio comenzó en septiembre del año pasado y demandará un año de trabajo. Entre las variables críticas aparecen la factibilidad de servicios básicos como agua, cloacas y gas, así como la creciente presión sobre la infraestructura vial.

El tránsito sobre la Ruta Nacional 40 y el proceso de pavimentación de la Ruta Provincial 62 hacia el lago Lolog podrían generar un nuevo repoblamiento en esa zona, incrementando la demanda de servicios.

El tránsito colapsa en la ruta 40, porque gran parte de la población hoy se radica a 15 km del casco céntrico, pero los traslados son inevitables, por trabajo, por esparcimiento o diferentes razones, la ruta en horas pico sufre demoras sobre todo en tramos puntuales.

Si se realiza la pavimentación del callejón de Torres y el de Gingins, que deriva en la ruta alternativa norte y la Perito Moreno, puede cambiar la realidad. Este financiamiento según dijo el gobernador Figueroa, podría estar a cargo de la provincia. Ya que hace años que está en carpeta y nunca se logró financiación.

Sin duda hay que acordar formas de crecimiento y desarrollo, para que la realidad no quede librada al mercado inmobiliario, una vez más.

Equilibrio ambiental, crecimiento armónico y protección de una ciudad que es elegida por calidad de vida y como destino turístico apreciado nacional e internacionalmente.