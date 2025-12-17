16 de diciembre 2025
Más usuarios de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes tendrán gas natural. Camuzzi anunció la liberación de factibilidades en la cordillera patagónica.
A partir del 5 de enero, los vecinos que deseen conectarse al servicio y cuenten con la aprobación técnica de sus instalaciones internas podrán solicitar el suministro.
Recordamos que la falta de obras originó el último invierno cortes del suministro en varias localidades, entre ellas San Martín de los Andes, dejando sin gas a muchos vecinos en días en que la temperatura rondaba los 15 grados bajo cero.
Gracias al trabajo articulado entre las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut y la empresa Camuzzi, las obras de repotenciación del Sistema de Cordillerano Patagónico avanzan según lo planificado y, a partir del 5 de enero de 2026, la compañía se encuentra en condiciones de liberar las factibilidades de gas natural en toda la región.
Cabe recordar que las obras se ejecutan a partir de los acuerdos a los que llegaron con la empresa los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut).
La inversión será superior a los 51.800 millones de pesos, de los cuales casi 25.000 millones de pesos fueron financiados por los bancos provinciales del Neuquén y Chubut.
De esa forma, la obra pudo reiniciarse para dar solución definitiva a esta problemática energética que atravesaba la región.
Es importante destacar que en julio de 2022 y ante la falta de concreción de las obras necesarias para acompañar el crecimiento de la demanda, Camuzzi se vio obligada a restringir el acceso de nuevos usuarios a la red. Esta medida tuvo como objetivo garantizar el suministro a los vecinos ya conectados por sobre las futuras conexiones.
La repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico contempla la construcción de una nueva Planta Compresora en Alto Río Senguer, otra Planta Compresora en la localidad de Holdich, como así también el montaje de un nuevo equipo de compresión en la actual Planta Compresora que Camuzzi posee en la localidad de Gobernador Costa.
El Sistema de Transporte y Distribución de gas natural Cordillerano-Patagónico cuenta con casi 1.500 kilómetros de gasoductos troncales.
El sistema abastece a 25 localidades de Neuquén (Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes); Chubut (Río Mayo, Alto Río Senguer, Lago Puelo, José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico, Corcovado, Tecka, Trevelin, Esquel, El Maitén, Cholila, Epuyén y El Hoyo de Epuyen); y Río Negro (Ñorquinco, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Onelli, Ingeniero Jacobacci, El Bolsón y Bariloche)
La culminación de esta obra, pendiente durante tantos años, permitirá que en el corto plazo miles de usuarios, comercios e industrias puedan conectarse al gas natural.
