13 de diciembre 2025
Esta semana comenzaron los trabajos que Provincia, Municipio y la Cooperativa de Agua realizan de manera conjunta para ampliar la capacidad de captación de agua en la toma ubicada sobre el Río Quilquihue, de la cual se abastece toda la ciudad de San Martín de los Andes.
Las obras son ejecutadas por una retroexcavadora con oruga y un balde de grandes dimensiones, provista por la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia de Neuquén, personal del Municipio y operarios y técnicos de la Cooperativa de Agua Potable.
El trabajo busca ensanchar el embalse natural del río Quilquihue desde el cual se capta el agua que luego es trasladada para su tratamiento y su distribución domiciliara, previendo una baja importante en el caudal de todos los cursos de agua de la región durante este verano.
Las tareas, que tendrá una duración estimada de unos 20 días, incluyen mejoras en todo el canal aductor general, que es el encargado de transportar el agua cruda hasta la planta potabilizadora.
El intendente municipal Carlos Saloniti recorrió la zona junto al director del Organismo de Control, Saúl Castañeda, y el gerente de Redes de la Cooperativa de Agua, Federico Bontempo. Durante la visita, se pudo observar el trabajo que incluye movimiento de piedras de gran tamaño, desmalezamiento y quita de arbustos y raíces y limpieza manual de la toma.
Durante la visita, Saloniti conversó con el personal de la Cooperativa y sostuvo que se trata de una obra esencial para garantizar la provisión de agua durante el verano, previendo una baja notable del caudal del río, y recordó que en 2022 se realizó una maniobra de refuerzo similar con resultados exitosos en un contexto de emergencia hídrica.
El jefe comunal destacó el trabajo coordinado entre Provincia, Municipio y la Cooperativa para hacer frente a la crisis hídrica que afecta a Neuquén y a buena parte del país, y pidió a las vecinas, vecinos y turistas cuidar el recurso.
Saúl Castañera recordó que esta obra fue planificada en el último invierno, al ver las características de pocas lluvias y pocas nevadas y que, desde entonces, se comenzó a trabajar de manera coordinada para poner en marcha esta obra.
13 de diciembre 2025
Esta semana comenzaron los trabajos que Provincia, Municipio y la Cooperativa de Agua realizan de manera conjunta para ampliar la capacidad de captación de agua en la toma ubicada sobre el Río Quilquihue, de la cual se abastece toda la ciudad de San Martín de los Andes. Las obras son ejecutadas por una retroexcavadora con oruga y un balde de grandes dimensiones, provista por la Dirección de Recursos Hídricos de […]
10 de diciembre 2025
El intendente municipal, Carlos Saloniti, y el jefe de la Policía del Neuquén, comisario general Tomás Carlos Díaz Pérez, firmaron un convenio de trabajo conjunto que actualiza el marco legal operativo para atender los nuevos requerimientos de los vecinos y vecinas en áreas preventivas y de control. El acuerdo, suscripto en la Jefatura de Policía, implica un notable mejoramiento en tareas conjuntas entre las diferentes áreas policiales y dependencias del […]
19 de noviembre 2025
AHORA SIGUE LA ETAPA DE EVALUACION DE LAS MÁS DE 30 INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON Se llevó a cabo un simulacro integral de accidente aéreo en el Aeropuerto Chapelco, con la participación de más de 30 instituciones nacionales, provinciales, municipales y privadas de San Martín de los Andes y Junín de los Andes. El ejercicio tuvo como objetivo fortalecer los protocolos de preparación y respuesta ante emergencias aeronáuticas, optimizando los tiempos […]
18 de noviembre 2025
SIN ACTO OFICIAL DESPUES DE 20 AÑOS EL NUEVO PUENTE ESTA HABILITADO Reemplaza el viejo puente de una sola mano que provocaba largas filas para cruzar. Ofrece más seguridad para los turistas, mejor conexión con la Ruta de los Siete Lagos, mayor agilidad para el transporte pesado y un impulso para el desarrollo económico de la Patagonia. Vialidad Nacional informó que, a través del 12° Distrito Neuquén, se habilitó formalmente […]
18 de noviembre 2025
PIDEN QUE SEA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO 2026 UNA PARTIDA DESTINADA AL COSTO DEL TRANSPORTE PUBLICO SE ACORDO GARANTIZAR EL SERVICIO Ayer lunes representantes del Ejecutivo municipal, encabezados por el intendente Carlos Saloniti, funcionarios de Provincia y representantes de la empresa Expreso Colonia coincidieron en que el transporte urbano de pasajeros en San Martín de los Andes debe sostenerse en base a un equilibrio entre la ecuación financiera y el […]