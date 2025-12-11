Política

13 de diciembre 2025

TRABAJOS EN EL RIO QUILQUIHUE

Esta semana comenzaron los trabajos que Provincia, Municipio y la Cooperativa de Agua realizan de manera conjunta para ampliar la capacidad de captación de agua en la toma ubicada sobre el Río Quilquihue, de la cual se abastece toda la ciudad de San Martín de los Andes.

Las obras son ejecutadas por una retroexcavadora con oruga y un balde de grandes dimensiones, provista por la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia de Neuquén, personal del Municipio y operarios y técnicos de la Cooperativa de Agua Potable.

El trabajo busca ensanchar el embalse natural del río Quilquihue desde el cual se capta el agua que luego es trasladada para su tratamiento y su distribución domiciliara, previendo una baja importante en el caudal de todos los cursos de agua de la región durante este verano.

Las tareas, que tendrá una duración estimada de unos 20 días, incluyen mejoras en todo el canal aductor general, que es el encargado de transportar el agua cruda hasta la planta potabilizadora.

El intendente municipal Carlos Saloniti recorrió la zona junto al director del Organismo de Control, Saúl Castañeda, y el gerente de Redes de la Cooperativa de Agua, Federico Bontempo. Durante la visita, se pudo observar el trabajo que incluye movimiento de piedras de gran tamaño, desmalezamiento y quita de arbustos y raíces y limpieza manual de la toma.

Durante la visita, Saloniti conversó con el personal de la Cooperativa y sostuvo que se trata de una obra esencial para garantizar la provisión de agua durante el verano, previendo una baja notable del caudal del río, y recordó que en 2022 se realizó una maniobra de refuerzo similar con resultados exitosos en un contexto de emergencia hídrica.

El jefe comunal destacó el trabajo coordinado entre Provincia, Municipio y la Cooperativa para hacer frente a la crisis hídrica que afecta a Neuquén y a buena parte del país, y pidió a las vecinas, vecinos y turistas cuidar el recurso.

Saúl Castañera recordó que esta obra fue planificada en el último invierno, al ver las características de pocas lluvias y pocas nevadas y que, desde entonces, se comenzó a trabajar de manera coordinada para poner en marcha esta obra.