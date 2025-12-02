Política

10 de diciembre 2025

Municipio y Policía del Neuquén firmaron un histórico convenio para la seguridad ciudadana

El intendente municipal, Carlos Saloniti, y el jefe de la Policía del Neuquén, comisario general Tomás Carlos Díaz Pérez, firmaron un convenio de trabajo conjunto que actualiza el marco legal operativo para atender los nuevos requerimientos de los vecinos y vecinas en áreas preventivas y de control.

El acuerdo, suscripto en la Jefatura de Policía, implica un notable mejoramiento en tareas conjuntas entre las diferentes áreas policiales y dependencias del Ejecutivo municipal en el control y elaboración de infracciones de transporte público, controles de tránsito y de alcoholemia, entre otras funciones.

El director de Seguridad Ciudadana, Mauricio Troncoso, explicó que el acuerdo implica “tener un marco legal para mejorar el trabajo conjunto en todo el ejido municipal, tanto en el ámbito contravencional como aquellas acciones que son competencia exclusiva de la policía”.

“Permite, por ejemplo, que las actas de infracción las pueden hacer tanto Policía como las autoridades municipales, como el Cuerpo de Ordenadores de Tránsito (COTT), Guardas Ambientales, Bromatología. Gracias a este nuevo convenio, las diferentes áreas de la Policía tendrán apoyo del Municipio, incluyendo Protección Civil”, explicó.

Explicó que este acuerdo “marcará un antes y un después en el marco regulatorio, porque permite el accionar independiente y el accionar conjunto, en el terreno, dentro de los marcos legales, en controles como alcoholemia o infracciones de tránsito, teniendo como cabeza del marco político de la seguridad ciudadana”. Señaló que, además, fortalece el trabajo interinstitucional en controles específicos en los que intervienen Policía del Neuquén, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Municipio. La actualización del convenio y la nueva normativa permitirán, además, el intercambio de información sobre dominios y datos generales de vehículos.

Troncoso celebró este convenio porque “se venía trabajando internamente desde el Consejo Asesor Superior de la Policía como desde el Consejo de Seguridad Ciudadana del Municipio” y porque “toma las demandas que hacen llegar las Juntas Vecinales y la ciudadanía en general”. También destacó que, en San Martín de los Andes, “tenemos un plus, que es la acción conjunta de Policía y Municipio en función de la protección ciudadana, atendiendo las demandas de las vecinas y vecinos a través de las Juntas Vecinales y de las instituciones del Estado como el Concejo Deliberante”.

“El trabajo en equipo interinstitucional dentro del ejido municipal es una de las premisas del Consejo de Seguridad Ciudadana, que es el órgano consultivo de estrategias públicas para el trabajo integral en la prevención del delito, la violencia y para la seguridad, que favorece la participación comunitaria en la convivencia social”, reafirmó en funcionario municipal. Recordó que los primeros trabajos conjuntos entre Policía y Municipio nacieron a mediados de los años 90, en el entonces Consejo de Prevención del Delito y que, su continuidad, regularidad y mejoramiento, “le permitió a san Martín de los andes tener un nexo entre diferentes fuerzas e instituciones”.

Finalmente, Mauricio Troncoso resaltó “la decisión política del intendente Saloniti y el trabajo de la Subsecretaría de Juntas Vecinales de ordenar el resurgimiento de las Comisiones Vecinales, porque conforman el marco de redes comunitarias para absorber las demandas en busca de soluciones en varias materias, entre ellas la seguridad ciudadana.