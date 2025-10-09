Tras los chequeos médicos el mandatario municipal confirmó que el 21 de octubre tiene el turno correspondiente para la intervención quirúrgica, que se realizará en la ciudad de Neuquén.Se informó que Carlos Saloniti se encuentra bien y continuará con la licencia recomendada por los facultativos que lo atienden.

Se informó con un parte oficial este miércoles que el intendente Carlos Saloniti fue atendido en la ciudad de Neuquén por el Dr. Daniel Castro, médico cirujano con especialidad en urología.

16 de octubre 2025

4 de octubre 2025

EN UN COMUNICADO OFICIAL SE INDICO: El Municipio de San Martín de los Andes informa que el intendente, Carlos Saloniti, fue intervenido quirúrgicamente luego de que se le detectara una obstrucción renal. El jefe comunal se recupera satisfactoriamente y permanecerá internado en la clínica San Agustín de la ciudad de Neuquén. El diagnóstico médico se confirmó luego de los estudios realizados durante este viernes, una vez que el intendente ingresó […]

1 de octubre 2025

El gobernador Rolando Figueroa se reunió con representantes patagónicos y de Nación. Se realizó una evaluación de la temporada alta de incendios 2025-2026 y se presentó el personal y los equipos con los que cuenta cada jurisdicción. BUSCAN COORDINAR ENTRE NACION, PARQUES Y LAS PROVINCIAS El gobernador Rolando Figueroa recibió hoy en Casa de Gobierno a representantes del gobierno nacional y de provincias de la Patagonia, como parte de un trabajo de […]

24 de septiembre 2025

EL PUENTE DE LA RINCONADA, ESTA EN SU FASE FINAL DE CONSTRUCCION TODAVIA NO HAY INFORMACION OFICIAL DE SU TERMINACION E INAUGURACION Por Graciela Vázquez Moure Hace 20 años, en el 2005 recuerdo que hice las primeras notas informando que se licitaría un nuevo puente. Ya en ese entonces cuando se transitaba por sobre el río Collón Cura, se movía su estructura. Esta anomalía cada vez se acentuó. En el […]

21 de septiembre 2025

Y UNA DE LAS PREMISAS ES QUE NO SON «DISCAPACITADOS» SINO «PERSONAS CON DISCAPACIDAD» UN DESAFIO PARA UNA CIUDAD QUE DEBE ELIMINAR BARRERAS Y CREAR NUEVAS OPCIONES INCLUSIVAS Por Graciela Vazquez Moure La igualdad ante la discapacidad significa que todas las personas tienen el derecho de participar plenamente en todos los aspectos de la vida social, económica, política y cultural, sin discriminación por motivo de su discapacidad. Implica eliminar las […]

