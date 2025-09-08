Política

8 de septiembre 2025

SE AVISORA UN VERANO COMPLICADO POR LA FALTA DE NEVADAS Y CRITICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Por Graciela Vázquez Moure

RECORREN EL QUILQUIHUE, LA TOMA DE AGUA Y LA NECESIDAD DE OBRAS QUE PREVENGAN ESCASEZ EN LA TEMPORADA ESTIVAL

La falta de nieve en las montañas no solo afectaron el turismo y la temporada de esquí, esa falencia provoca incertidumbre ante un verano que según los pronósticos puede ser con temperaturas elevadas y falta de lluvias.

Esto sin duda pone en riesgo el abastecimiento de agua potable, debido a la baja que se prevé en los ríos y sobre todo en el Quilquihue.

El intendente Carlos Saloniti, recorrió la zona del río Quilquihue donde está ubicada la toma del agua que consume la población de San Martín de los Andes, para conocer técnicamente cómo está el sistema de cara al próximo verano y las obras que deberán realizarse para mejorar la captación.

El sistema, concesionado a la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento, tiene una extensión de más de 17 kilómetros desde la bocatoma principal hasta los usuarios más distantes, y produce en verano alrededor de 20 millones de litros por día.

En base a informes técnicos, las autoridades prevén una baja considerable caudal del río para el próximo verano, teniendo en cuenta la escasez de nieve registrada durante el invierno.

Por esta razón, el Municipio pide especial atención al consumo.

Saloniti estuvo acompañado por el gerente de Agua Potable de la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento, Federico Bontempo; por el director del Organismo de Control, Saúl Castañeda; y por los técnicos de este organismo, los ingenieros Rodrigo Blotta y Gimena Tovar.

Durante la recorrida, Bontempo explicó los detalles técnicos del proceso de toma de agua y de transporte del líquido hasta la planta de potabilización que se encuentra en la zona de El Pegual, cercana a Ruca Hue.

“Tenemos un agua excepcional en el Quilquihue y esto nos permite trabajar de esta manera. Se complica un poco en otoño cuando el río arrastra hojas o el viento arrastra suciedad, pero es todo con niveles tolerables, afirmó Bontempo.

El director del Organismo de Control, Saúl Castañeda, señaló que esta visita, realizada este viernes, “es muy importante, sobre todo porque no hemos tenido buenos niveles de nieve y eso nos pone en alerta por el consumo de agua”. Insistió en que, previendo que habrá una baja en el recurso, en combinación con la Cooperativa y la Municipalidad, hay que hacer algunas obras y mejorar otras que se hicieron en 2021, luego del invierno sin nieve de 2020”.

“Estamos haciendo una evaluación previa de esta infraestructura, que es enorme. Cuando abrimos la canilla no sabemos que detrás existe todo este sistema. Si bien el agua es pura y el sistema de potabilización no es costoso, sí es costoso el mantenimiento de esta infraestructura”, afirmó Castañeda. Ratificó que “este verano va a ser crítico, vamos a tratar de conseguir los fondos para hacer las obras y, además, campañas de concientización para el uso racional del recurso”.

El intendente Saloniti explicó que “estamos preparándonos para lo que va a ser el verano. Necesitamos ver qué tenemos que hacer para que el verano no sea traumático”.

En ese sentido, adelantó que “un porcentaje de los recursos que se consiguieron del Gobierno provincial y del Municipio, será destinado por la Cooperativa para hacer obras que necesitan acá” y anticipó que, “más allá de eso, vamos a hacer un trabajo específico con máquinas para tener este pequeño embalse en condiciones, para que no tengamos problemas en verano”.

Sostuvo que “vamos a ir en breve a Recursos Hídricos de la Provincia, no sólo para gestionar la limpieza de los cauces de los arroyos dentro del ejido, sino también porque esta situación requiere un acompañamiento financiero del Estado neuquino”.

Concluyó que»San Martin de los Andes tiene unas condiciones extraordinarias, pero si no cuidamos el agua vamos a estar en problemas. Por eso apelamos siempre al uso racional del agua”.