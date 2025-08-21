Política

25 de agosto 2025

DESPUES DEL INCENDIO DE VALLE MAGDALENA TRES PROVINCIAS CREAN UN COMANDO CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Buscan coordinar la labor de cerca de 600 brigadistas de la región, optimizando la respuesta temprana durante las primeras horas críticas de un siniestro.

Y así se unen Neuquén, Río Negro y Chubut para articular esfuerzos.

Se trata de un proyecto para la conformación de un Comando Conjunto Patagónico destinado a la prevención y combate de incendios forestales.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia de Neuquén, a cargo de la doctora Luciana Ortiz Luna, y busca coordinar la labor de cerca de 600 brigadistas de la región, optimizando la respuesta temprana durante las primeras horas críticas de un siniestro.

El plan se basa en dos ejes principales: protocolos unificados, que permitirán establecer procedimientos operativos estándar para las tres provincias; y un comando único regional, una estructura de decisión conjunta para activar respuestas inmediatas y coordinadas.

Según explicó Ortiz Luna, el aprendizaje que dejó el incendio de Valle Magdalena fue crucial y se está transformando en protocolos concretos de acción temprana que permitirán responder de manera unificada y eficaz.

De avanzar la iniciativa, durante la temporada 2025/26 se trabajará en la definición de bases de coordinación, la unificación de sistemas de comunicación y entrenamientos conjuntos entre brigadistas.

Ortiz Luna destacó que se están sentando las bases de un sistema de protección regional que prioriza la prevención y la respuesta temprana, y que la clave será el trabajo conjunto entre las provincias.