25 de agosto 2025
Buscan coordinar la labor de cerca de 600 brigadistas de la región, optimizando la respuesta temprana durante las primeras horas críticas de un siniestro.
Y así se unen Neuquén, Río Negro y Chubut para articular esfuerzos.
Se trata de un proyecto para la conformación de un Comando Conjunto Patagónico destinado a la prevención y combate de incendios forestales.
La propuesta es impulsada por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia de Neuquén, a cargo de la doctora Luciana Ortiz Luna, y busca coordinar la labor de cerca de 600 brigadistas de la región, optimizando la respuesta temprana durante las primeras horas críticas de un siniestro.
El plan se basa en dos ejes principales: protocolos unificados, que permitirán establecer procedimientos operativos estándar para las tres provincias; y un comando único regional, una estructura de decisión conjunta para activar respuestas inmediatas y coordinadas.
Según explicó Ortiz Luna, el aprendizaje que dejó el incendio de Valle Magdalena fue crucial y se está transformando en protocolos concretos de acción temprana que permitirán responder de manera unificada y eficaz.
De avanzar la iniciativa, durante la temporada 2025/26 se trabajará en la definición de bases de coordinación, la unificación de sistemas de comunicación y entrenamientos conjuntos entre brigadistas.
Ortiz Luna destacó que se están sentando las bases de un sistema de protección regional que prioriza la prevención y la respuesta temprana, y que la clave será el trabajo conjunto entre las provincias.
26 de agosto 2025
Plan integral contra el narcotráfico RECUPERAR ESPACIOS PUBLICOS Y LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN LA PROVINCIA Y EN ESTE CASO EN SAN MARTIN DE LOS ANDES EL COMBATE DEL NARCOTRÁFICO Y EL MITO DE SISIFO Por Graciela Vázquez Moure En la localidad la venta de droga no es algo nuevo, reciente o desconocido. Hace décadas que se produce, y fue creciendo esta práctica delictiva sobre todo del «narcomenudeo» o […]
25 de agosto 2025
Buscan coordinar la labor de cerca de 600 brigadistas de la región, optimizando la respuesta temprana durante las primeras horas críticas de un siniestro. Y así se unen Neuquén, Río Negro y Chubut para articular esfuerzos. Se trata de un proyecto para la conformación de un Comando Conjunto Patagónico destinado a la prevención y combate de incendios forestales. La propuesta es impulsada por la Secretaría de Emergencias y Gestión de […]
23 de julio 2025
El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Carlos Saloniti mencionaron especialmente la histórica inversión que el Estado provincial realiza en Educación en San Martín de los Andes, al encabezar el acto de apertura de sobres para las obras de ampliación y remodelación en la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica (EPET) N° 21. “Estamos saneando esa deuda histórica que existe con San Martín de los Andes con obras educativas que se […]
19 de julio 2025
LAS ADICCIONES COMO EJE TEMATICO En San Martín de los Andes el Congreso Federal Juntos por la Prevención, congregó desde el viernes a una gran cantidad de participantes, en una iniciativa sin precedentes en la región, que reunió desde el viernes a referentes de distintas provincias del país para abordar la problemática de las adicciones desde una mirada integral, transversal y profundamente humana. La apertura tuvo lugar en el Salón […]
14 de julio 2025
UNA PROPUESTA QUE NACIO DESPUES DE UNA TRAGEDIA Y TIENE EL APORTE DE PRIVADOS Y EL COMPROMISO DE UNA COMUNIDAD Por Graciela Vázquez Moure Muchas veces la adversidad muy lejos de derrumbarnos nos hace fuertes ante la vida, y este quizás es el caso de ese 21 de agosto de 2021, cuando la rama de un roble pellín cayó sobre Juani y Félix, en el jardín de una casa, el […]