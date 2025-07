Política

23 de julio 2025

INVERSION EN EDUCACION: AMPLIACION EPET 21

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Carlos Saloniti mencionaron especialmente la histórica inversión que el Estado provincial realiza en Educación en San Martín de los Andes, al encabezar el acto de apertura de sobres para las obras de ampliación y remodelación en la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica (EPET) N° 21.

“Estamos saneando esa deuda histórica que existe con San Martín de los Andes con obras educativas que se han soñado durante años”, señaló el gobernador, y confirmó que el año próximo se presupuestará una nueva Epet.

El intendente Saloniti destacó que “nunca se ha invertido tanto en San Martin de los Andes como en los últimos dos años”.

Asistieron al acto de apertura de sobres, que se realizó este martes en Casa de Gobierno, la ministra de Educación, Soledad Martínez; los ministros de Economía, Guillermo Koenig, y de Turismo, Gustavo Fernández Capiet; y la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi.

Cuatro empresas presentaron sus propuestas para realizar los trabajos, que incluyen tres aulas, grupo sanitario y trabajos exteriores, en una superficie total de 293,95 metros cuadrados, y un presupuesto de casi 1.300 millones de pesos: Transervice Neuquén SRL, Brick SRL, Maiolo Julio César y Efede SRL.

Figueroa remarcó que “si no invertimos en educación, es imposible otorgar nuevas oportunidades. Estas son nuevas oportunidades que se toman para generar que sean jóvenes libres en una provincia que tiene autodeterminación y que celebra su libertad con una nueva forma de vida que es la neuquinidad”.

Dijo que la gestión provincial está desarrollando en San Martín de los Andes “obras educativas que se han soñado durante años, porque en realidad estas necesidades de infraestructura no surgieron en estos últimos dos años”.

“Todo lo que estamos haciendo hoy en educación tiene que ver con deudas históricas hacia San Martín de los Andes”, recalcó.

Figueroa expresó que “les damos las gracias a esas personas que esperaron hasta el día de hoy donde se inició el proceso licitatorio. Y también corresponde darle las gracias a muchas personas que están esperando en algún otro lugar de la provincia, porque hay mucha necesidad de infraestructura”.

“Ya estamos planificando el San Martín de los Andes que viene, con una nueva EPET, rutas pavimentadas, nuevos paseos, mejores accesos, con el traslado de la terminal de ómnibus y mejores servicios para los distintos barrios”, afirmó Figueroa.

Señaló que “estamos saneando esa deuda histórica que existe con San Martín de los Andes y lo hacemos con una concepción clara: la libertad para nosotros es autonomía”.

La ministra de Educación, Soledad Martínez puntualizó: “Pensar que una escuela de seis años necesita ya refacciones y que cuando se inauguró ya sabíamos que era chica y necesitaba esta ampliación, nos pone en la perspectiva de lo mucho que pasaba y nosotros estamos desandando”.

La ministra aseguró que en el proyecto original “no se pensó la vereda de acceso, no se pensó la seguridad con la iluminación y no se pensaron los desagües pluviales para no comprometer la accesibilidad a la escuela… Todo eso ya lo resolvimos en conjunto con la Municipalidad y con una cooperativa de trabajadores que aportó su recurso técnico y su mano de obra”.

La secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi, explicó que los trabajos en la EPET 21 contemplan “no sólo la ampliación en aulas y núcleos sanitarios en las plantas alta y baja, sino el reacondicionamiento exterior de todo el predio, nuevos gaviones que se incorporan para la contención, el cambio de la cubierta de 500 metros cuadrados, la impermeabilización y demás tareas complementarias”.

El intendente Saloniti destacó la ampliación y reforma de la EPEt 21, en un contexto donde se han dato otras inversiones en educación.

“Estoy contento no solo por la EPET 21, sino porque el CPEM 96 ya arrancó y porque estamos con el terreno para la nueva EPET y la ampliación y el mejoramiento para el CPEM 13.

La inversión que se está haciendo en educación no tiene nombre en la provincia”, indicó.

“Como intendente, nos sentimos muy acompañados”, sostuvo Saloniti y destacó la decisión del gobernador de “los recursos que están permitiendo Vaca Muerta y el turismo, destinarlos a la obra pública, ni más ni menos”. “La velocidad del crecimiento que tiene San Martín de los Andes se acompaña con obra pública provincial”, concluyó.