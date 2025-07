Política

19 de julio 2025

GRAN PARTICIPACION EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES EN EL CONGRESO FEDERAL «JUNTOS POR LA PREVENCIÓN»

LAS ADICCIONES COMO EJE TEMATICO

En San Martín de los Andes el Congreso Federal Juntos por la Prevención, congregó desde el viernes a una gran cantidad de participantes, en una iniciativa sin precedentes en la región, que reunió desde el viernes a referentes de distintas provincias del país para abordar la problemática de las adicciones desde una mirada integral, transversal y profundamente humana.

La apertura tuvo lugar en el Salón Municipal, donde el público desbordó el espacio, con la asistencia de comunidades de fe, organizaciones sociales, sectores privados, funcionarios municipales y provinciales, legisladores y vecinos comprometidos con este tema.

La convocatoria superó las expectativas durante la primera jornada y se espera una gran participación este sábado y mañana domingo.

Una de las intervenciones más conmovedoras fue la de la diputada provincial Carina Riccomini, e impulsora de este Congreso, quien compartió su historia personal de lucha contra las adicciones.

“Hace más de 15 años viví el infierno de las drogas. No hablo desde un lugar cómodo ni político, sino desde la experiencia real del dolor. Yo estuve ahí. Y si estoy hoy acá es porque alguien me tendió la mano. Esto no se trata de ideologías, se trata de salvar vidas”, afirmó.

“Las adicciones no distinguen clase social ni partido. Se meten en tu casa sin pedir permiso. Este Congreso es un grito colectivo: no queremos perder a nadie más”, agregó visiblemente emocionada.

Resaltó que “las adicciones es no poder comunicar, no poder hablar. Las adicciones generan pérdida de respeto de familiares, amigos y de la comunidad”.

Pidió, finalmente, estar atentos y sensibles para involucrarse.

La apertura del Congreso estuvo a cargo del concejal César Meza, quien desde hace casi dos décadas trabaja esta temática en San Martín de los Andes.

También habló la concejal María Laura Da Pieve, impulsora del proyecto de Ordenanza que declara de interés municipal este encuentro.

La secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Comunitaria de la provincia de Neuquén, María Fernanda Villone, destacó las políticas del Gobierno provincial no sólo para perseguir y castigar el tráfico de drogas sino también para desarrollar políticas educativas y sociales.

“En este Congreso nos convoca la prevención”, señaló.Villone agregó que la cultura, el deporte y la educación son pilares para vencer la dependencia de las drogas.

Recordó que el Estado provincial otorga becas estudiantiles para que el acceso educativo sea universal en la provincia y que, como parte de esa política, los becarios comenzarán a recibir computadoras personales.

En el cierre de la presentación del Congreso, el intendente Carlos Saloniti felicitó a la organización de estas jornadas, agradeció a quienes llegaron desde Misiones, Córdoba, Santa Fe y Chubut pidió fortalecer el trabajo comunitario, aprender a escuchar y a detectar a quienes lo necesitan, ejercer.

“El Estado tiene que estar, pónganle el nombre que quieran, pero tiene que estar. Tenemos que tener la fe, claro que sí, tenemos que abrir las puertas para que cada uno crea en lo que quiera, porque hay que tener fe, pero el Estado tiene que estar”, enfatizó.

Saloniti pidió “no perder el sentido de la humanidad, porque si estamos acá es porque tenemos ganas de hacer algo por el otro. No nos tiene que ganar el discurso egoísta según el cual se salva uno y el resto se jode. No hay manera de que eso sirva para que la gente salga adelante”.

El Congreso continúa este sábado a las 15 hs en el Gimnasio Chango Soria, con foros sectoriales, capacitaciones, experiencias comunitarias y espacios de testimonio.

Mañana, domingo, también desde las 15 hs, el cierre se realizará con el culto general “Escuchar para Sanar”, a cargo del Instituto Bíblico Cristianos de Berea, en el Gimnasio Javier Carriqueo, con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres de la provincia de Neuquén, Julieta Corroza, y el Intendente Carlos Saloniti.

El Congreso Federal Juntos por la Prevención es organizado de forma conjunta por la Municipalidad de San Martín de los Andes, el Concejo Deliberante local, la Legislatura del Neuquén, a través de la diputada Carina Riccomini, y el Gobierno de la provincia de Neuquén, con la participación de la ministra Julieta Corroza.