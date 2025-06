Política

10 de junio 2025

GOBERNADOR FIGUEROA YA CREO UN NEOLOGISMO CON “NEUQUINIDAD” Y AHORA ESE ANUNCIO POETICO: “EL PASEO DE LOS NUEVE LAGOS” QUE PROVOCA CONFUSION Y ADEMAS ES MENTIRA

Por Graciela Vázquez Moure

MIRA LO QUE PROVOCAN: «Nuevo circuito turístico en la Patagonia: modificarán por completo la ruta de los Siete Lagos» uno de tantos medios medios que publicó la noticia.

Pero tal como puse en mi nota del lunes, lo de Paseo de los nueve lagos» muy poético pero es una falacia.

Empezamos con “Neuquinidad” un neologismo que bueno, se lo podemos dejar pasar porque es un partido político, y es marketing que todo lo resiste. Es que la política parece que todo lo resiste.

“El paseo de los nueve lagos” que hoy está en todos los medios nacionales diciendo que se modificará la ruta de los Siete Lagos, no solo es crear confusión y mentir, una vez más, sino que es una barbaridad a la que se suma el ministro de turismo, Fernández Capiet que siempre vivió en San Martín de los Andes y el intendente Saloniti que conoce bien de qué se está hablando.

Mi pregunta es ¿qué les pasa? Como no se analizan estas cosas que en realidad bastaría con decir que se asfalta la ruta 63 que conduce a Meliquina, al lago que está a 20km de la ruta 40 y la 62 será terminada que conduce a lago Lolog, que está en sentido opuesto a la ruta 40 y a los Siete Lagos.

O sea no se cambia la ruta de los Siete Lagos, una falacia total. que este martes ocupa lugar en medios en distintos lugares del país. ¿Entienden que lo metafórico tiene un límite?, el límite del respeto por la comunidad, el respeto por una marca que es San Martín de los Andes y de un circuito turístico que hoy está confundido por algo que no es: NO SE MODIFICA LA RUTA DE LOS SIETE LAGOS, se asfalta la ruta 63 que conduce a Meliquina, para beneficio no solo del turismo sino de quienes viven en esa Villa.

Lo mismo pasa con Lolog, una villa satélite donde viven miles de personas.

Usted intendente Saloniti, lo sabe, por qué cuando surgen estas ideas brillantes desde el poder no lo dice.

Hoy vemos en medios nacionales una mentira más, y podemos sumar varias, pero esta llega en un momento en que se vive la temporada invernal complicada, con un “nuevo” concesionario al que le deseo que le vaya bien por la comunidad, se crean estos anuncios mentirosos, lamentables que no aportan nada, más que confusión, vuelvo a preguntar ¿ qué les pasa”, quizás puedan responder.