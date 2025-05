Política

12 de mayo 2025

DUROS CUESTIONAMIENTOS DEL CONTRALOR AL “SIRVE”

Por Graciela Vázquez Moure

NUEVAMENTE LA PLANTA DE SEPARACION TIENE DEFICIENCIAS

El proyecto comenzó en el gobierno de Jorge Carro, (2003-2007), fue Luz Sapag quien retomó lo delineado para crear una planta de separación de residuos reciclables (2007-2011), fallecida trágicamente en julio del 2010, Cristina Frugoni continuó con lo iniciado.

En todos los casos las gestiones fueron incesantes para lograr fondos a nivel nacional.

Asumió Juan Carlos Fernández (en finales del 2011) y a finales del 2012 la planta fue inaugurada.

Tres gestiones involucradas en una iniciativa que sin duda ayuda a disminuir los residuos cotidianos en una ciudad que crece y que cuando es temporada alta, se suman diariamente entre 10 mil y 15 personas más que consumen y generan residuos.

La planta SIRVE, ayudó a crear conciencia ambiental, y la gente comenzó a separar los residuos plásticos, vidrios, papel, cartón y latas. Se acostumbró a dejarlos en los contenedores y en la generalidad cumple con este ritual de lavar, secar y separar en su domicilio.

Pero la Planta SIRVE desde hace tiempo es cuestionada por sus deficiencias. Hace más de un año se limpió, acondicionó y mejoró en su funcionamiento, la situación era un desastre, también a raíz de un control ejercido por el Contralor y dos profesionales conocedoras del tema.

En la última semana nuevamente llegan los controles, esta vez anunciados, según dice Jorge Fernández y cuando llega al lugar encuentra deficiencias que cuestionan su funcionamiento.

Basura alrededor del predio, una balanza para el pesaje de los residuos separados que no funciona, según dijo nunca funcionó y nadie reclamó su reparación, descontrol en el interior, dos empleadas que al verlo se fueron, en plena jornada laboral, un trabajador municipal que no pudo dar respuesta a los planteos, no existe un inventario de lo reciclado ni identificación, no hay cámaras de seguridad que protejan la planta, no hay iluminación, falla la limpieza nuevamente, entre otros reclamos que el Contralor manifiesta.

Conclusión estas fallas continuas sin duda generan en la gente dudas de si realmente sirve colaborar en el domicilio con esta separación, o finalmente todo va a parar a Alicura con los orgánicos.

Si lo que secamos en nuestra casa se moja en otro lado, si lo que separamos se mezcla en la planta, si el personal está debidamente instruido para tal fin, si están protegidos ante cualquier accidente al haber un terreno peligroso, ya pasó hace unos años y existió un juicio que debió pagarse.

Solo son algunos de los cuestionamientos. La respuesta desde el Municipio debería llegar y las deficiencias deberían subsanarse, pero cuántas veces más hay que controlar para que SIRVE sea eficiente como debe ser. Tres gobiernos municipales trabajaron para lograr la planta, el actual solo debe eficientizar.