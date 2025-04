Política

11 de abril 2025

PROVINCIA RATIFICÓ LOS ROLES QUE TENDRÁ EL MUNICIPIO EN LA ADJUDICACIÓN Y CONCESIÓN DEL CERRO CHAPELCO

El ministro de Turismo de la provincia de Neuquén, Gustavo Fernández Capiet, aseguró que el municipio tendrá un lugar en la Comisión de Adjudicación de la concesión del centro invernal del Cerro Chapelco, que será ejercido por el intendente Carlos Saloniti.

Fernández Capiet recordó que el Municipio integrará la Mesa Ambiental, prevista en el pliego de bases y condiciones de la licitación, junto a las comunidades mapuche, la Provincia y el futuro concesionario.

Durante una conferencia de prensa que ofreció el miércoles junto al intendente Saloniti, el ministro de Turismo recordó que, además, el Municipio ejerce en el Cerro las mismas funciones de habilitaciones y control, en áreas como licencias comerciales y bromatología, con las facultades que le son propias como Ejecutivo municipal.

Fernández Capiet señaló, además, que el Estado provincial profundizará su rol de control de la concesión. “Nosotros vamos a pasar de tener un Estado ausente en el control a tener un Estado presente. No vamos a operar pero vamos a estar encima del control”, afirmó.

“Creemos que en los últimos años hemos estado ausentes en el control, no sólo en esta concesión sino en las otras también. Y no queremos estar ausentes porque no controlar nos genera más problemas que soluciones”, afirmó.