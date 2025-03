Política

17 de marzo 2025

LA BIBLIA Y EL CALEFON. ESTABA EN LA LEY BASES Y SE EMPIEZA A CUMPLIR

EL RECHAZO A ESTE ANUNCIO DEL PRESIDENTE DE PARQUES NACIONALES ES DE LOS MÁS DE 800 GUIAS PROFESIONALES DE PARQUES Y MILES DE TODO EL PAIS

Por Graciela Vázquez Moure

PREGUNTO: ¿SEGUIRA PARQUES COBRANDO EL CANNON?

Se trata de una desregulación que estaba entre el articulado de la Ley Bases y el anuncio reciente del presidente de Parques Nacionales Cristian Larsen, confirma que la medida se pone en marcha.

Esto amenaza el trabajo y profesión de miles de guías de turismo, algo más de 800 son de Parques Nacionales.

Contratar a un guía de turismo ya no será obligatorio para las agencias, podrá salir cualquier persona con un grupo, sepa de qué está hablando o no, da igual, total, qué más da, que exista una profesión o sea una persona que decide llevar a un grupo a recorrer la ruta de los Siete Lagos, por ejemplo, y que no sepa nada de su entorno o se haga responsable por cualquier inconveniente sea grave o no, que suceda en esa excursión.

Los dichos del presidente de la Administración de Parques Nacionales , Cristian Larsen, en El Calafate, el jueves pasado, despertaron el inmediato reclamo de los guías de Turismo de la Patagonia.

Larsen dijo que solamente será obligatorio contratar guías especializados, como de montaña, rafting entre otras actividades de riesgo; pero para los guías convencionales quedará a libre elección de las empresas en contratar o no a esta a estos profesionales

Actualmente “se requiere para todos los operadores turísticos que los guías sean obligatorios, y eso ahora va a pasar optativo. Estamos yendo por la simplificación normativa y la libertad. Este es un gobierno que está relacionado con la libertad y quesean las propias personas los que decidas contratar o no contratar un guía”, fundamentó Larsen sobre la medida. Señaló que esto también va a regir para todos aquellos prestadores que vienen del exterior por ejemplo de Chile.

El presidente de Parques señaló que desde octubre del año pasado se viene trabajando en el proceso de desregulación y simplificación normativa en el organismo.

“Creemos que vamos a estar aprobándolo a fines de marzo y después tendremos un lapso de uno o dos meses para llegar a la implementación efectiva”, agregó en una conferencia de prensa en El Calafate.

Entonces digo, yo cronista, cierren las universidades que dictan la carrera de licenciatura o tecnicatura de guías turísticos, para qué los jóvenes van a estudiar una carrera que no es necesaria.

¿Pasará también más adelante en otras carreras de tantas otras profesiones?, total da lo mismo ser profesional o tener ganas de zanatear y no ser responsable de lo que se transmite.

Lamentable, es la postura de un gobierno que habla de la LIBERTAD QUE AVANZA, ¿hacia dónde?, no lo dicen.

Criticamos a Alberto Fernández cuando dijo que el mérito no era necesario, total daba lo mismo estudiar y recibirse o recibirse sin estudiar, ahora dará lo mismo guiar contingentes con conocimiento y formación o inventar sobre los bosques patagónicos, su fauna, su historia, sus lagos, sus montañas, la historia de las localidades, de las comunidades mapuche.

Para el presidente de Parques Nacionales da todo igual, lo importante es que vengan turistas, eso dijo.

Y un tema más, que PARQUES deje de cobrar el Cannon que cobra anualmente, o ¿seguirá recaudando? aunque los profesionales no tengan trabajo porque ellos habilitan esa libertad que insisto, avanza, todavía no sabemos hacia dónde.

Lamentable, una vez más.

LA FOTO CORRESPONDE A UNA MARCHA DE EL CALAFATE EL JUEVES ULTIMO