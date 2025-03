Política

5 de marzo 2025

PREOCUPACION POR LA CONCESION DEL CENTRO DE ESQUI CHAPELCO INCERTIDUMBRE A CUATRO MESES DEL INVIERNO

Por Graciela Vázquez Moure

Una vez más San Martín de los Andes camina por senderos inciertos, como pasó décadas anteriores cuando se termina una concesión del centro de esquí Chapelco y debe llamarse a licitación para determinar el cambio.

Estamos a un mes de que termine la actual concesión de Nieves del Chapelco, y el gobierno de la provincia aún no publicó el pliego de condiciones y por consiguiente no puede llamar a licitación.

El martes hubo una reunión entre el ministro de turismo Gustavo Fernández Capiet, el secretario de turismo Alejandro Apaolaza e instituciones intermedias y sectores turísticos de la ciudad, incluso estuvo en la misma el intendente Saloniti.

En esa reunión se informó que se presentará el pliego de condiciones, a las que accederán al menos seis grupos interesados, incluido Nieves del Chapelco y después se llamará a licitación.

Los trascendidos desde hace meses indican que habría algún grupo con más potencialidad que otro, por su experiencia en otros centros invernales, pero el proceso indica que la licitación será quien defina la elección.

Los tiempos de estas etapas es lo que no se dice, una vez más se crea la incertidumbre teniendo en cuenta que no hay tarifas para comercializar y que faltan cuatro meses para el invierno.

Según dijo Capiet, el pliego está terminado, tiene que pasar por procesos administrativos y debe firmarse un decreto por parte del gobernador para poder publicarlo.

El pliego contempla el traspaso de los 500 empleados, el proyecto de la ampliación de la zona esquiable y lo que se acordó con las comunidades mapuches Vera y Curruhuinca, recordamos que cobran un canon por estar sus tierras dentro del centro de esquí.

La ampliación de la playa de estacionamiento es otro de los puntos que en su momento fue anunciado.

Dentro del mencionado centro invernal existen tierras privadas que pertenecen al actual concesionario, eso fue parte de un proyecto inmobiliario que no tuvo buen destino, pero la propiedad de esas hectáreas sigue perteneciendo a la empresa.

Hoy la incertidumbre del sector turístico es importante, no solo por no saber quién se hará cargo de Chapelco, sino además por no poder dar respuestas a quienes quieran venir a esquiar, no se sabe cómo encarar la comercialización y no tienen ningún elemento cierto para informar, lo mismo sucede con los restaurantes concesionarios dentro del centro de esquí.

Una vez más San Martín de los Andes se enfrenta a una situación que ya se ha vivido en cada cambio de concesión, por falta de acuerdos, por falta de previsibilidad y porque parece que las experiencias anteriores vividas nunca dejan marcado un camino más factible y menos incierto.