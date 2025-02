Política

20 de febrero 2025

EL INTENDENTE SALONITI DEJO INAUGURADAS LAS SESIONES ORDINARIAS EN EL DELIBERANTE

El plan de Metas para el 2025 fue presentado por Carlos Saloniti frente a los concejales y así dejó inauguradas las sesiones ordinarias de este año.

El mandatario fue analizando en forma muy concreta los puntos más trascendentes, de los cuales solo mencionamos algunos.

Y dio números de lo que se recauda y ayuda por el ejemplo con la Tasa Vial en el transporte público que en enero tuvo un costo de 484 millones, 491 en diciembre y 468 en noviembre.

Con los aportes de recaudación del municipio destinados a este punto específico se ingresaron 211 millones y a través de la tasa vial se ingresó con este destino 98 millones en el último mes. Saloniti dijo que el llamado a licitación no tuvo respuesta de las empresas, y para que la ciudad siga teniendo transporte público se debió llegar a ese 4.5% en los combustibles, un aporte que ayuda al mantenimiento de este subsidio hacia la empresa.

El martes se conoció la decisión de la Justicia de no aprobar el pedido de derogar este impuesto, un pedido de distintos sectores institucionales de la ciudad.

También destacó el Boleto Estudiantil que comienza nuevamente en marzo y que se subvenciona con el Estacionamiento Medido, y destacó que este es un compromiso municipal que seguirá manteniéndose. Un tema que como se sabe despertó duras críticas y resistencia desde un sector de la comunidad.

Habló además de las 64 bajas en la planta municipal. Algunas por jubilaciones y otras por empleados dados de baja por no cumplir con su trabajo “no es una caza de brujas” dijo, el que cumple no tiene riesgo y el que no cumple con su trabajo tiene esta consecuencia. Resaltó 540 personas en la planta permanente y 214 en proceso de regularización, y se suman quienes están contratados específicamente para algunas tareas determinadas.

El rol de Contralor fue un tema destacado. En este caso pidió no hacer un “show por cada tema que se menciona, estamos para subsanar los puntos que el Contralor resalta y hacemos el procedimiento correspondiente, no debe ser una batalla entre él y nosotros” dijo.

Habló del COPE, de los Planes de Viviendas, de las obras pendientes como el pavimento de los callejones y las dos rotondas en la ruta nacional 40, todas obras que hay que buscar financiación desde el gobierno provincial.

Solo hacemos un esbozo de la presentación de las metas y el desarrollo de los puntos, que el intendente Saloniti desarrolló en la mañana de este jueves en el legislativo local.