9 de febrero 2025

QUÉ PROBLEMA CONOCER TANTO A TANTOS

Por Graciela Vazquez Moure

Digo, 36 años de residente, venida y quedada. Todas esas décadas periodista. En radio, televisión, diarios, corresponsal de periódicos y directora de La Bandurria. Secretaria de prensa de la Municipalidad en la última gestión de Luz Sapag, en fin ahora editora de Desde el Sur Digital.

En fin, de nuevo.

Y así se va conociendo la historia de la localidad y de su gente.

En una nota se expone la situación del Contralor Municipal, y si claro Jorge Fernández es del PJ, siempre lo fue e incluso fue candidato a intendente, en el 2007, no llegó porque el porcentaje de votos fue muy bajo. a pesar de que la UCR se unió a esa candidatura.

No quiero hacer leña del árbol caído, porque me parece un golpe bajo, es feo.

Pero lo que dice la nota de un medio es real.

Y el Dr. Jorge Fernández es Contralor y siempre fue referente directo del PJ, incluso fue concejal por ese partido.

Y ahora saltó el tema porque pide no pagar el estacionamiento medido, fue uno de los que encabezó el reclamo de parte de la comunidad, y además parece según dicen pide un vehículo cero kilómetro.

Esto digo, no quiero aseverarlo porque es sábado a la noche y no puedo hacer consultas. En fin, de nuevo.

Yo no hablo de castas, porque si es por eso el gobierno de Milei está lleno de estos ejemplos.

Pero bueno lo aceptaron cuando se presentó como uno de los aspirantes al cargo.

Pero la Carta Orgánica Municipal, no expresa que ser afiliado a un partido es inhabilitante, lo que no puede es ejercer su profesión, en este caso no puede ejercer como abogado.

La cuestión es , si hace bien su trabajo no importaría tanto, pero se transgrede lo que debiera ser: no debería ser afiliado a un partido, o al menos su tarea de control no debe ser tendencioso por pertenecer a otro partido opositor. Es honestidad.

Es que si nos vamos hacia atrás, en ese cargo siempre estuvo al frente alguien afiliado a algún partido, incluso al partido provincial. Y también al PJ. Pero ejercieron su cargo con objetividad y seriedad. O sea…

La cuestión es que todo está muy dado vuelta, confundido, diría.

Quizás es hora de que los concejales investiguen, estudien el tema y decidan. Insisto no me gustan los escraches, creo que es un tema muy serio y la figura del Contralor es muy importante en el ejercicio de la democracia. Observar, analizar y evitar que se comentan actos que no se condicen con la corrección y la honestidad. Y quien ejerce este cargo debe ser el primero en cumplir con estas condiciones. Entre otras cosas no buscar privilegios, ni actuar tendenciosamente o con aspiraciones políticas futuras.