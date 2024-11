Política

1 de noviembre 2024

ASUMIERON LOS NUEVOS SECRETARIOS DEL GABINETE MUNICIPAL

SE CUMPLE ASI CON EL NUEVO ORGANIGRAMA

LOS PERFILES DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS

El intendente Carlos Saloniti puso en funciones a quienes tendrán responsabilidades de gestión en las Secretarías de Obras y Servicios Públicos; de Coordinación del COPE; de Planificación; y de la Unidad Ejecutora de Obras Específicas.

A partir de este viernes, Héctor Durán estará al frente de la unificada Secretaría de Obras y Servicios Públicos; Paula Destéfano en la Secretaría de Planificación; Martín Rodríguez en la Secretaría de Coordinación del COPE y Gestión de Proyectos; y Romina Schenk, en la Unidad Ejecutora de Obras Específicas. Félix Cariboni será subsecretario de Gestión de Proyectos y Monitoreo del Plan Estratégico.

El intendente Saloniti señaló que “los cambios en la conformación del Gabinete municipal responden a la necesidad de agilizar la gestión, tanto en la respuesta cotidiana como en la planificación de las obras que necesita nuestra ciudad, fruto del acuerdo entre los diferentes actores de la comunidad”.

Agregó que “la nueva conformación del equipo de Gobierno se enmarca, además, en el trabajo conjunto que venimos teniendo con el Gobierno provincial, que nos permite tener previsibilidad política, económica y financiera para llevar adelante estos cambios, en un contexto nacional complejo para las administraciones municipales”.

Señaló que “he tomado esta decisión de modificar la estructura del gabinete e incorporar a funcionarios por una acreditada capacidad de gestión, seguro de que de los tiempos son complejos pero que, a su vez, abren nuevos desafíos basados en la búsqueda de acuerdos y en la participación de todos los sectores que crean y respeten el diálogo”.

«También he tomado nota de todas las recomendaciones de vecinas y vecinos, de la Contraloría Municipal, de distintos actores políticos, de las opiniones diversas, de las críticas constructivas, consejos y ayudas desinteresadas para dar los cambios que necesitamos», sostuvo.

Reafirmó que “solo nos moviliza salir adelante por la ciudad que todos queremos. No importa el color político, importa unirnos para trabajar juntos. Los brazos están abiertos para todos”.

PERFILES DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS

ROMINA SCHENK ESTÁ A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS ESPECÍFICAS

Romina Schenk asumió este viernes como coordinadora de la Unidad Ejecutora de Obras Específicas, un área que tiene como propósito dirigir y supervisar la ejecución de las obras para asegurar que se cumplan con los plazos, especificaciones técnicas y normas vigentes, con visitas periódicas a los frentes de trabajo.

Schenk, ingeniera civil que lleva varios años siendo parte de la gestión municipal, explicó que la idea es empezar a trabajar en un área que se ocupe de administrar y gestionar la obra pública en general, ocuparme de hacer el seguimiento de la obra y que se lleve a cabo dentro de los plazos establecidos.

El intendente Carlos Saloniti señaló que “la unidad ejecutora tendrá una mirada técnica de obras públicas, sean delegadas o propias, para que se aboque especialmente a su seguimiento”.

Explicó que “todo este reordenamiento que hicimos en el gabinete tiene que ver con sumar la participación de diferentes sectores de la comunidad, a través del COPE, y un seguimiento técnico, a cargo de esta unidad”.

Agregó que el objetivo de esta nueva etapa de la gestión es que, estas dos áreas y de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, “trabajen de manera coordinada entre las tres, para mejorar la capacidad de respuesta, de control y de participación”.

MARTÍN RODRÍGUEZ Y FÉLIX CARIBONI ESTÁN AL FRENTE DE LA NUEVA SECRETARÍA DEL COPE

Martín Rodríguez asumió este viernes como secretario de Coordinación del COPE y Gestión de Proyectos. Estará acompañado por Félix Cariboni desde la Subsecretaría de Planificación Participativa y Monitoreo del Plan Estratégico.

“Con Félix venimos a sumar, porque la ciudad necesita y merece que hagamos el esfuerzo de la planificación estratégica. Pensar en la urgencia no es lo ideal pero es lo que nos toca y es el desafío que se nos abre, en una ciudad que no da tregua en su crecimiento”, señaló Rodríguez.

Agregó que “la diversidad de opiniones es la clave y es la verdadera potencia de nuestra ciudad” y afirmó que el objetivo es “abrir los brazos para planificar y gestionar para el desarrollo, con participación y diversidad de sectores empresarios, sociales y comunales, porque ahí están las mejores ideas. Y es ahí donde nos tenemos que buscar y encontrar, no es quien grita más fuerte sino la suma de las ideas”.

Cariboni señaló que asumen “con la expectativa de volver a generar participación de la comunidad. Sabemos que hay una demanda de planificación. San Martín crece mucho y rápido y es necesario planificar con las personas involucradas”.

FELIX CARIBONI

El nuevo subsecretario fue asesor de Martín Rodríguez cuando fue concejal. Ambos participaron en el COPE y, en particular, trabajaron en el Plan Maestro del Espacio Público. “Comencé en el COPE como participante y ahora nos toca estar acá, asumiendo un desafío muy importante”, señaló.

El intendente Carlos Saloniti recodó que “el COPE fue creado por nuestra Carta Orgánica con el fin participativo. Y eso nos exige tener paciencia, saber escuchar de verdad y tomar nota”. Sostuvo que “la realidad indica que hay que conseguir los recursos, gestionarlos, en un contexto donde Nación no está más para acompañar”, por eso “el vecino tiene que saber la verdad es un momento donde quienes estamos en la función pública somos mala palabra o tenemos objetivos ilícitos”. Pidió a la comunidad comprender que “esta no es la gestión de Carlos Saloniti, es San Martín de los Andes. Y nosotros somos un medio. Lo que no nos puede pasar es que pensar distinto sea un freno”.

Agregó que “estamos en un momento bisagra de la gestión y de la Provincia. Empiezan las obras en San Martín de los Andes, tanto las provinciales como las municipales, y es momento de oxigenar el gabinete, de encauzar cosas que teníamos que mejorar. Yo tomo nota de las recomendaciones, de las observaciones, de las críticas constructivas y de los concejos”.

Agregó que el momento actual “ya no tiene que ver si sos de tal o cual partido sino qué compromiso tenés con la ciudad. Con Félix y con Martín nos conocemos hace muchos años y la gestión va a estar abierta para seguir sumando actores de cualquier color político, lo que necesitamos es gente que actúe de buena fe para trabajar por la ciudad que queremos”.

“San Martín necesita del aporte genuino de todos los actores políticos que realmente quieren que la ciudad mejore, no desde un café diciendo cómo cambiarían una realidad, que es compleja pero que no significa que sea imposible hacer lo que soñamos por la ciudad. De hecho, el presupuesto provincial refleja muchas obras que San Martin necesitaba”, afirmó.

Destacó que “estamos trabajando con el Concejo Deliberante, codo a codo, con diferencias porque así es la democracia” y que “la Provincia tomó nota de lo que necesitaba San Martín, de empezar a oxigenar y a renovar el gabinete”.

“Lo peor que me puede pasar como intendente es cerrarme a lo que sucede. Lo que anda bien lo profundizamos y lo que anda mal hay que cambiarlo o mejorarlo. Por esos estamos haciendo estas modificaciones”, concluyó.