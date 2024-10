La obra de la ruta 60 tiene un presupuesto de $11.427 millones y consiste en la pavimentación del único tramo de 12 kilómetros que queda de ripio, entre el portal de acceso al Parque Nacional Lanín y el límite con Chile, a través del paso internacional Mamuil Malal (ex Tromen) en cercanías de Junín y San Martín de los Andes. De esta manera, con la culminación del asfalto, Neuquén se convertirá en la única provincia del país en tener tres pasos internacionales totalmente asfaltados. Hoy la provincia posee dos vías de comunicación trasandina en esas condiciones: Cardenal Samoré (ex Puyehue) en Villa La Angostura y Pino Hachado, en la zona centro oeste de la provincia.

