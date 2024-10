Cultura

13 de octubre 2024

EXITOSA APERTURA

Por Graciela Vázquez Moure

La globa colmada de gente que recorría los stands de las librerías y editoriales. La sala llena en el momento de la inauguración de esta 18° edición de la Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes.

Una ciudad que este 12 de octubre convive con un cielo maravilloso de primavera y las montañas y el cerro Chapelco con nieve y esquiadores. Son 18 años de un evento que tuvo como eje la política de Estado, transcurrió desde el 2006 en su primera edición y pasó por todas las gestiones sin importar el color político.

La inauguración estuvo a cargo del secretario de cultura Gustavo Santos y de la presidenta del Concejo Deliberante Natalia Vita.

“La cultura es un derecho y ejercemos este derecho promocionando la lectura” comenzó diciendo Santos y se basó también en la libertad, palabra eje del lema de este año “Libros, territorio de libertad”.

Explicó una vez más, todos los años es un tema cuestionado, las razones de una globa en la calle Drury, y destacó la importancia de este emplazamiento. Se ve desde lejos e invita a quienes transitan a entrar, conocer, descubrir.

La globa ya es parte indispensable de esta propuesta cultural.

“Leer nos hace libres y es un ejercicio que favorece la capacidad cognitiva” dijo y apeló a la Constitución Nacional, la provincial y la Carta Orgánica de nuestra ciudad que mencionan los derechos culturales.

Natalía Vita recordó cuando el ciudadano no era libre de leer lo que quisiera, no existían los derechos y ponderó la Feria del Libro como una propuesta que nos introduce en la lectura destacando “ las políticas culturales no son un gasto, son una inversión” dijo.

Y en su participación en esta inauguración destacó el compromiso de la comunidad, de las librerías y editoriales y las comisiones que trabajan para llevar a cabo esta propuesta.

Y así quedó inaugurada la Feria Regional del libro en la que se podía ver en los stands a grandes y chicos mirando libros, saliendo de esta cultura del celular, volviendo por un rato al papel y a la maravillosa aventura de descubrir una novela, un cuento, un ensayo, y entrar en esas historias siendo parte de ellas.

Con entrada libre y gratuita en la Sala Municipal de Exposiciones desde el 12 al 19 de octubre.