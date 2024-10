Política

10 de octubre 2024

VIALIDAD PROVINCIAL ASUMIO LA RESPONSABILIDAD DE LA RUTA PROVINCIAL 48

Y… ERA HORA ¿NO?

Por Graciela Vázquez Moure

Hace meses que el tramo desde la ruta nacional 40 al hospital es tierra. Ya no existe el asfalto, poceada y destruida, este tramo es un riesgo para quienes la transitan, incluso el transporte público de pasajeros, hace un mes que esta cronista tomó una de las imágenes, ya no llueve, ya no nieva, no hay más excusas.

Vialidad Provincial debe encarar una obra para dejar en condiciones este tramo por el que circulan incluso, las ambulancias.

Este miércoles se hizo una reunión entre el intendente Saloniti y la Cámara del Comercio y responsables de la institución provincial.

Esta reunión se enmarcó en las gestiones que el jefe comunal lleva adelante para el mejoramiento de las rutas que atraviesan el ejido urbano de San Martín de los Andes.

El encuentro también fue parte del compromiso asumido por el Ejecutivo y por los representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de nuestra ciudad, durante la reunión realizada en agosto pasado, para avanzar juntos en la búsqueda de soluciones por el estado de los caminos.

Como parte de ese compromiso conjunto, el Municipio y la Cámara tienen en agenda una próxima reunión con los representantes de Vialidad Nacional para abordar específicamente el mejoramiento del tramo urbano de la Ruta Nacional 40.

Además del intendente Saloniti, participaron de la reunión de este miércoles el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, José Federico Dutsch, y parte del directorio de la empresa estatal; y por Mario López y Sebastián Vicentín, integrantes de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio.

El jefe comunal planteó la necesidad de mejorar y mantener los tramos más transitados de las rutas provinciales que cruzan el ejido de San Martín de los Andes, en particular el tramo de la ruta 48 entre la Ruta Nacional 40 y la rotonda del Hospital.

Vialidad Provincial asumió el compromiso de trabajar en la Ruta 48 para dejar el tramo en condiciones de circulación segura, además de ratificar el programa de obras para los otros tramos. Dentro del plan de trabajo se habló también de la demarcación de las rutas para mejorar la seguridad del tránsito.

La empresa estatal neuquina se mostró dispuesta a abordar con un plan de trabajo acorde las problemáticas de las rutas provinciales que atraviesan el ejido urbano y que afectan a los usuarios. Sus autoridades reafirmaron que “estamos trabajando en soluciones para mejorar la transitabilidad y seguridad en estas áreas”.

Pero lo discursivo no alcanza, hace meses que la mencionada ruta está destrozada, sin mencionar otras que forman parte de los circuitos turísticos. El clima ya no es excusa para no trabajar y poner en condiciones las rutas de la región.

En la reunión mencionada aseguraron que, además, “se está planificando un mantenimiento integral para las rutas más frecuentadas durante el período estival, con el objetivo de garantizar una circulación segura y fluida” durante la próxima temporada de verano. Esperemos que sea verdad este plan de trabajo.

El presidente de Vialidad Provincial ratificó que el próximo jueves 24 de octubre se realizará la apertura de sobres del llamado a licitación para completar la pavimentación de la Ruta 62 hasta Lolog.