Política

12 de septiembre 2024

ASI ESTA LA RUTA PROVINCIAL 48

Por Graciela Vázquez Moure

Hace meses que la ruta que conduce al paso internacional Hua Hum, en su comienzo al hospital Dr. Ramón Carrillo y unos kilómetros más adelante a la EPET 21, se encuentra en estado deplorable.

De un lado de la ruta el pavimento ya no existe y en la mano contraria los baches son parte de la extensión. La ruta comunica con la nacional 40 que también tiene pozos en toda su extensión, ni hablar del tramo Siete Lagos, y los que no están es porque el Municipio los reparó, cuando la responsabilidad es de Vialidad Nacional.

En el caso de la 48 es provincial, por ende, quien debe repararla es Vialidad Provincial, que esta semana demostró algo de interés por el estado de caminos de la ciudad reparando el miércoles la ruta 62 en el tramo correspondiente al regimiento.

Por la ruta provincial 48 entran y salen las ambulancias del hospital, entre otras cuestiones, cosa que aún pone en relieve la indiferencia de la institución provincial, al dejar en abandono este trayecto.

Sabemos que el intendente Saloniti ya solicitó varias veces que se repare el asfalto, se repavimente en el lugar que ya no existe, pero de acuerdo con el resultado obtenido no tuvo eco el reclamo. Por su parte el Municipio es responsable de la ruta alternativa norte, los pozos son cráteres y pone en serio riesgo la transitabilidad, de acuerdo con lo expresado por el intendente a este medio, está dentro de las prioridades y esperan que no llueva, bueno hace días que hay sol.

El gobernador Figueroa habla continuamente de Vaca Muerta, sin duda un punto clave en inversiones y resultados, pero parece que los políticos creen que los ciudadanos que viven y trabajan en esta ciudad están pendientes de los dólares que entran por el petróleo y el gas. Sería bueno que interceda en el organismo que depende de la provincia y que también lo haga en el nacional, que, si bien seguramente está pasando por un momento clave de acuerdo con la decisión del gobierno de Milei, en el gobierno anterior poco hicieron por reparar la nacional 40, con pozos tremendos que fueron reparados por el Municipio. Algo no funciona.

Colaborar con máquinas, con personal y con aptitud sería bueno para ciudad, y en el caso de Vialidad Provincial esperemos que la acción sea rápida en la provincial 48, antes de que suceda algún hecho irreparable.

Hay una ciudad que espera mejoras en rutas, en calles, en caminos, y que no está pendiente de las regalías, sino de acciones concretas.