13 de agosto 2024

COOPERATIVA DE AGUA:SITUACION CRITICA POR LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES

PROVINCIA, MUNICIPIO Y COOPERATIVA DE AGUA Y SANEAMIENTO SE COMPROMETIERON A RESOLVER LOS TEMAS MÁS URGENTES

Por Graciela Vázquez Moure

San Martín de los Andes siempre fue de vanguardia con el tema ambiental. La Planta de tratamiento de líquidos cloacales inaugurada en octubre de 1996 fue lo que salvó al lago Lacar de una permanente contaminación.

La población era de algo más de15.000 habitantes, hoy según el último censo ronda los 41.000. Las plantas crecieron en su estructura y son 3 contando la ubicada en tierras del regimiento, denominada Dr. Francisco “Chacho” Rossi, uno de los hombres que más trabajó en la década del 80 para sanear el lago Lacar, hasta ese momento el que recibía líquidos cloacales a través del arroyo Pocahullo, todo sin tratamiento.

Así en la década del 90 comenzó la nueva historia.

Siempre hubo problemas de financiación y se llegó al límite de su operatividad, y en este momento la realidad no es diferente. En varias oportunidades el by pass, fue la alternativa. La afluencia turística siempre complica la operatividad de las plantas, se suman a la población estable entre 10 o 15 mil personas en la temporada, lo que incrementa el tratamiento en forma importante.

Se necesita una inversión que ronda los 2.700.000 dólares, una bomba más, e insumos para las tres plantas, un tema delicado y sensible siempre.

La Cooperativa de Agua Potable de la ciudad atraviesa una crisis no solo de estructura sino también de personal, varios gerentes renunciaron al no poder dar respuesta al sistema operativo. El fantasma del by pass que es cuando los líquidos se tiran al lago a través del Pocahullo sin tratamiento y por ende la mancha marrón evidencia esa realidad, y la comunidad reacciona en forma adversa, y la playa del lago Lácar debe estar clausurada, todo esto es un gran peso para quienes deciden y muchas veces no ven respuestas.

La segunda planta se inauguró en enero de 2014 y las obras de ampliación proyectadas para 2018 “nunca se hicieron”. Hoy demandarían una inversión millonaria que se planifica y ejecuta “en años” y que no solucionan el problema en lo inmediato.

Hablamos del tema con el intendente Carlos Saloniti quien además de reiterar la reunión mantenida con integrantes del Consejo de la Cooperativa y la provincia, indicó que todos se comprometieron a trabajar para encontrar soluciones en el corto y largo plazo a las mejoras que necesitan las Plantas de Saneamiento para el tratamiento de líquidos cloacales (PT) en la ciudad.

El compromiso fue ratificado durante una reunión que mantuvieron el ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Etcheverry, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, y el concejal Pablo Padilla (MPN) y directivos del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento.

Se analizó la gestión con provincia por necesidad de repuestos, dijo Saloniti a Desde el Sur Digital “por cualquier emergente, estuvimos reunidos con Etcheverri pero no es responsabilidad solo del Ejecutivo hay un Consejo de administración, estuve en ambiente analizando y gestionando para depositar los barros, tuvimos llevar barros a Alicura, por falta de impermeabilidad del terreno y esto fue pagado por el Municipio, entre otras acciones -dijo- el tema de un by pass claro que es grave pero no es tan fácil echar culpas” agregó.

El mediano y largo plazo requiere 2000 millones de pesos, obvio que no es tan sencillo encontrar financiación “estamos trabajando con el EPAS que hará el proyecto, para la ampliación de la PT3 con financiamiento internacional y las cuestiones de compensación de Payla Menuco y lo que pagan de energía eléctrica, pedían más personal pero no les cierran los números y entonces cómo se pagan más sueldos, es la pregunta” expresó “ son gestiones continuas que se siguen haciendo” resaltó el intendente de la ciudad.

El encuentro acordó procedimientos de trabajo, acciones necesarias e inmediatas que se necesitan llevar a cabo para garantizar el tratamiento de líquidos cloacales que ingresan en las plantas PTE1 y PTE 3.

El intendente Saloniti expuso los compromisos asumidos para la adecuación de barros de plantas en el sitio definitivo, que comenzó a estar operativo esta semana, dando cumplimiento a los requisitos técnicos para su etapa de habilitación.

Dijo a Desde el Sur Digital que una vez que se acordó el lugar para depositar los barros “en el contexto que estamos todo es complicado, los barros se depositarán en Chapelco chico estuvimos tramitando por mucho tiempo con Jorge Taylor por estas 5,5 has. hubo que conseguir recursos, se adaptó, lo terminamos y según lo que pidió ambiente faltaba un estudio de impermeabilidad , hubo que enviar los barros a Alicura, gestión que pagó el Municipio, me reuní con los técnicos de Ambiente de la provincia les pedí que entiendan la situación urgente, presentamos una nota que nos permitan tirar los barros en el sitio nuevo y que nos digan quien puede hacer la impermeabilidad de estas hectáreas” dijo Saloniti.

Los directivos de la Cooperativa plantearon la criticidad y urgencia de inversiones para mejorar los procesos de tratamiento de ambas plantas, tanto en el corto como en el largo plazo.

Como parte de las acciones estructurales y de ampliación de la PTE 3, la Cooperativa le entregó al ministro Etcheverry los términos de referencia para lograr el proyecto ejecutivo y luego gestionar los recursos para su urgente adecuación.

También hicieron referencia a la falta de personal profesional para el manejo de control de proceso y gerenciamiento del área de saneamiento. Ante esto, el ministro Etcheverry se comprometió a coordinar acciones con aporte del EPAS para formación y asistencia en lo inmediato.

Con relación a este tema Saloniti agregó a este medio que siempre es difícil atravesar situaciones críticas, pero “hay que enfrentar estas situaciones y buscar soluciones, no hay otra alternativa, y menos en este contexto que vivimos”.

En el encuentro, el ministro se comprometió a gestionar en forma inmediata la reposición de dispositivos electromecánicos de ingreso a plantas, lámparas UV para desinfección bacteriológica del líquido de salida de planta y equipos varios para el tratamiento de barros.

Además, afirmó que coordinará las acciones con los entes provinciales para neutralizar los requerimientos administrativos que permitan regularizar los servicios en el territorio de la comunidad del paraje Payla Menuko.

Etcheverry “también habló de la incorporación en el proyecto para ampliación de la planta PT3, que sería con un financiamiento externo, porque en ese caso hablamos de montos de inversión muy importantes”.

La semana pasada el intendente Carlos Saloniti y la subsecretaria de Coordinación del COPE, Romina Schenk, recorrieron el predio que está recibiendo trabajos de drenaje y preparación del suelo y del acceso a los camiones.

Saloniti destacó al ser consultado que el predio está siendo acondicionado de acuerdo a las normas ambientales de Neuquén y de nuestra ciudad y es producto de la colaboración entre actores provinciales, municipales, privados y la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento.

El área de implantación del sitio definitivo tiene una superficie total de 5,5 hectáreas y es parte del convenio celebrado entre la Estancia Chapelco S.A. y la Municipalidad de San Martín de los Andes, bajo Ordenanza Municipal 13437 del año 2021.

El acuerdo, firmado en diciembre de 2021 entre el intendente Saloniti y Jorge Taylor, presidente de la empresa, prevé la utilización de tierras privadas para el tratamiento y la disposición de barro proveniente de las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de nuestra ciudad.

Se trata de una parte del lote identificado como T6 Nomenclatura Catastral 15-RR-023-7530-0000, cuyas características fueron relevadas y evaluadas oportunamente por el Organismo de Control Municipal, la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia y la Dirección Municipal de Catastro.

En el convenio se establece que las tierras serán operadas por la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de San Martín de los Andes, quien será la responsable del tratamiento de los lodos residuales, mediante la técnica de atenuación natural, a través de la cual los barros son estibados en hileras, durante un lapso mínimo de dos años.

Se estima en unos días estarán finalizadas las tareas, que incluyeron la consolidación del camino de 500 metros de acceso al predio y el acondicionamiento en una superficie de 3.200 m2 de la Zona 1 del lote.