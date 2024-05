Más Artículos

2 de mayo 2024

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, recibió a Margarita Vera y al Lonko Julio Vera, para conocer más detalles del proyecto de Observatorio Ambiental y tratar otros asuntos como la continuidad de la obra para llevar el gas a esta Comunidad mapuche. El encuentro se realizó este martes 30 de abril y se enmarca en la serie de reuniones que el jefe comunal mantiene periódicamente con […]

20 de abril 2024

Por Graciela Vázquez Moure Y finalmente después de los trascendidos que en la última semana se acentuaron en medio de la crisis que vivía el Parque Nacional Lanín, María de las Nieves Aquín, conocida en esta, su ciudad natal, como Monin Aquín fue presentada como la Intendente de la institución. Fue este sábado por la mañana cuando el Director de la Dirección Regional Sur de la Administración de Parques Nacionales, […]

18 de abril 2024

Por Graciela Vazquez Moure Si bien no hay comunicación oficial se supo a ultima hora de esta tarde de jueves que los trabajadores que habían sido despedidos del PNL fueron reincorporados.Todavía no hay detalles de la decisión tomada por los directivos de la Administración Nacional pero si de que se informó que serán reincorporados. Si bien no fue confirmado oficialmente, se supo que quien realizó esta negociación de incorporación fue […]

18 de abril 2024

Por Graciela Vázquez Moure No les importa la gente que sufre el ajuste brutal del gobierno nacional. No les importa que el 60% de la niñez sean pobres y coman una vez al día. O el casi 60% de pobreza. Los salarios no se actualizan de acuerdo al proceso inflacionario, ni hablar de los jubilados que fueron parte de la posibilidad del superavit del gobierno, no importa, lo trascendente es […]

17 de abril 2024

NUEVA ASAMBLEA PIDE REINCORPORAR TRABAJADORES DEL PARQUE NACIONAL LANIN El Parque Nacional Lanín continúa con los reclamos por los 5 despedidos, este miércoles con una asamblea en la que la participación fue mucho más amplia que las anteriores. El domingo el reclamo llegó a la parroquia San José, donde el padre Gabriel Mora, en su homilía pidió por el trabajo y la dignidad de los trabajadores y adhirió al petitorio […]

