Más Artículos

22 de noviembre 2023

Por Graciela Vázquez Moure Sin duda el intendente actual quien asumirá . su segundo mandato el 10 de diciembre, esperaba los resultados de la elección a presidente. Esto había comunicado a Desde el Sur Digital hace un mes. Claro la primera vuelta no definió al mandatario nacional y esperó entonces a este 19 de noviembre. Saloniti, había anunciado que seguía la línea de quien asumirá como gobernador Rolando Figueroa, y […]

Leer más...

20 de noviembre 2023

UN MENSAJE TAMBIÉN PARA LA POLITICA DE SAN MARTIN DE LOS ANDES Por Graciela Vázquez Moure Ser neutral, esa directiva dada por la UCR no fue cumplida, sin duda ni siquiera lo fue en Jujuy donde el presidente del radicalismo vio frustrado su designio. En Jujuy Milei ganó por un 58.33%, Masa obtuvo 41.66 y los votos en blanco 0.89% en un padrón que superó el 77%, una media nacional. […]

Leer más...

13 de noviembre 2023

CON LAS CHICANAS NO SE COME, NO SE EDUCA, NO SE CURA Por Graciela Vázquez Moure Y esto, las chicanas abundaron en el debate de los dos candidatos. Con interpelación de Sergio Massa a Milei y respuestas inseguras al inicio del debate por parte del libertario, los argentinos vivimos una presentación que si creíamos que nos definiría en nuestro voto, conmigo, al menos, no sucedió. Todos los que recordamos el […]

Leer más...

10 de noviembre 2023

EL INGRESO SUBVENCIONARA EL BOLETO ESTUDIANTIL Y TARIFAS DEL TRANSPORTE URBANO Por Graciela Vázquez Moure En nota aparte analizamos la aprobación del boleto estudiantil gratuito, de acuerdo con lo que desde este año dicta la ley provincial. El boleto gratuito se pondrá en vigencia en el 2024. Con este tema se concatena la implementación de un sistema de estacionamiento medido y pago en el casco céntrico de nuestra ciudad. Con […]

Leer más...

10 de noviembre 2023

EL PROYECTO SE CONCATENA CON LA APBOBACIÓN DEL BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO Por Graciela Vázquez Moure Hace 10 años en el gobierno de Juan Carlos Fernández, se empezó a analizar el estacionamiento medido en el sector céntrico de la ciudad. Muchas fueron las propuestas pero el proyecto naufragó. Fueron retomados los puntos principales años después, pero recién ahora en la finalización del gobierno de Carlos Saloniti, y a un mes de […]

Leer más...