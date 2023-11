Editora

13 de noviembre 2023

DECIME POR SI O POR NO, SI AHORA SABES POR QUIEN VAS A VOTAR

CON LAS CHICANAS NO SE COME, NO SE EDUCA, NO

SE CURA

Por Graciela Vázquez Moure

Y esto, las chicanas abundaron en el debate de los dos candidatos.

Con interpelación de Sergio Massa a Milei y respuestas inseguras al inicio del debate por parte del libertario, los argentinos vivimos una presentación que si creíamos que nos definiría en nuestro voto, conmigo, al menos, no sucedió.

Todos los que recordamos el retorno a la democracia añoramos a ese hombre que inmortalizó esta frase: Con la democracia, se come, se educa, se cura.

En estos momentos en un país quebrado, en todo sentido, la gente no llega a fin de mes, 6 chicos de cada 10 son pobres, 20 millones de personas están en la pobreza. Cada día hay más personas en situación de calle. Hay degradación de valores, hay un ministro que en un año y medio no solo no logró mejorar el país, sino que lo condenó a una inflación de dos dígitos. No hay insumos en la industria y la salud tambalea por falta de insumos y de atención médica, en muchos casos. Las farmacias no hacen los descuentos en prepagas y obras sociales, el asado prometido por el presidente ausente no solo no fue, sino que desapareció de los planes de fin de semana. Solo por mencionar algunos de tantos males.

Un Massa que sin duda conoce el Estado, siempre vivió de él, que tiene manejo en el discurso y en el micrófono, pero tiene un problema grave: muchos ya no le creemos, porque como ministro de economía hundió más al país. Tendrá que desactivar la bomba que deja si gana la presidencia o se la deja al que venga, en este caso Milei. Obvio, si sabe cómo se desactiva no lo hará en un gobierno que según el mismo dice: no es el de él, Raro, estamos en un país raro, con políticos más raros todavía.

Y vimos un Milei que es casi amateur, te lo especifico: Que practica por placer una actividad, generalmente deportiva o artística, sin recibir habitualmente dinero a cambio, en este caso sumale la política.

Ese que sin la motosierra no pudo explicar sus propuestas, que no solo admira a Alberdi, sino que cuando puede aclama a Menem, artífice del desmoronamiento de gran parte de la sociedad, en los años 90.

Le sacaron de su entorno a algunos que lo complicaban. Benegas Lynch que dijo que privatizarán los mares, entonces imaginamos ballenas con carteles que dirán: Vendida. Ridículo. O que romperemos relaciones con el Vaticano, una cuestión que nos quitó el sueño. Estas declaraciones formaron parte del cierre de campaña, y lo escuché en vivo y en directo, no lo dijo Clarín ni C5N.

A quien será diputada Lemoine, esa chica que dijo e hizo cosas difíciles de comprender, y dijo cosas de Milei que por respeto no repito. Y otros y otras como Diana Mondino, reconocida economista, que habló del transplante de órganos y de la diversidad e igualdad de género, y le dijeron : no aclares que oscurece.

Y entonces, Milei pudo sobreponerse en la segunda parte del debate, más sólido y sin titubeos y el Por Si o por No fue parte de los memes en forma inmediata Esa muletilla de Massa que seguramente se lo indicaron desde sus “coach”, esos que te dicen como mirar, como decir, como simular muchas veces lo que no sos, pero que convence.

Y entonces, sin duda las propuestas de Massa están en primer plano, más que las de Milei, pero se ponen en duda en boca de alguien que ya ha mentido mucho, desde que dijo no ser kirchnerista y se alió con ellos, y muchas otras cositas que sería largo mencionar. Ahora habla de un gobierno de unidad nacional al estilo Kirchner, que hay que admitir sacó al país adelante a comienzos de su gobierno en el 2003. En aquél momento se llamó transversalidad.

Claro la Libertad Avanza, pero ¿hacia dónde? Sin estructura, sin experiencia y ahora con menos boletas, porque hay una denuncia que especifica que les otorgaron casi 260 millones de pesos para la impresión y presentaron ante la Justicia Electoral muchas menos, y desde el primer momento denuncian fraude, pero las boletas no alcanzan.

Las chicanas son divertidas en política, hacen que el adversario se vea como astuto, pero no alcanza muchachos.

Y tampoco alcanza ser sincero, decir “sos un mentiroso” porque en política son pocos los que no lo son, pero ganan, y sino mirá al que admira Milei: Menem que dijo “si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie”.

Así es, así fue el debate, nutrido en algunos tramos, burdo y mediocre en otros, entretenido podríamos decir, y te hago otra vez la pregunta: Por sí o por no decime si ahora sabés por quién vas a votar.