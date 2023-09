Política

14 de septiembre 2023

REUNION TRASCENDENTE

Juicio directo: el intendente Carlos Saloniti y el fiscal general José Gerez se reunieron este jueves en San Martín de los Andes

El fiscal general José Gerez y el intendente Carlos Saloniti se reunieron este jueves 14 de septiembre en la sede del Ministerio Público Fiscal de San Martín de los Andes.

El encuentro fue al mediodía, y uno de los temas que abordaron fue el proyecto de Ley que ambos presentaron para modificar la realización del juicio directo.

“Hace alrededor de un año presentamos la iniciativa para que estos juicios pudieran hacerse de forma más rápida, y así obtener condenas con mayor celeridad; celebramos que los diputados y diputadas provinciales hayan comenzado a analizarla para tratarla en el recinto”, destacó Gerez tras el encuentro. “También destacamos la decisión del gobernador Omar Gutiérrez de solicitarle al Poder Legislativo el debate en torno a nuestra propuesta”, agregó.

Asimismo, el fiscal general planteó que “junto al intendente Saloniti acordamos que, en caso de que sea necesario, vamos a estar a disposición de los diputados y diputadas para ir a la Legislatura y plantear los argumentos por los cuales impulsamos esta iniciativa, que fue trabajada, consensuada y elaborada a través del Consejo Municipal de Prevención del Delito de San Martín de los Andes”, del que participan autoridades del municipio y del Ministerio Público Fiscal, concejales de la localidad, representantes locales de la Policía de Neuquén, de la Policía Federal, de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval Argentina, de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, la Asociación de Bomberos Voluntarios, la P. S. A y vecinos y vecinas autoconvocados.

El proyecto propone modificar el artículo 222 del Código Procesal Penal que regula la realización del juicio directo. El objetivo es poder aplicar los juicios directos en una mayor cantidad de casos, principalmente en los hechos flagrantes y ante los delitos menos graves. Se trata de una herramienta mediante la cual se aceleran los tiempos para determinar la responsabilidad penal o no de una persona acusada de delitos menores. Permitiría obtener condenas en cuestión de horas.

El fiscal general y el intendente explicaron en los fundamentos del proyecto que presentaron que, en su redacción actual, “el juicio directo requiere la anuencia de la defensa del imputado para llevarse a cabo y la respuesta habitual de los representantes legales ha sido negativa. Esta circunstancia ha hecho que en nuestra provincia, desde la vigencia del Código Procesal Penal, no se lleven adelante juicios Directos. Es decir, es una herramienta que no está siendo utilizada”. Y remarcaron que “este proyecto pone en cabeza del fiscal la facultad de solicitar el juicio directo cuando estén dadas las condiciones. Ello no afecta los derechos y garantías del imputado, pues los mismos gozan de toda su vigencia durante la realización del juicio”.

Desde la implementación de la Reforma Procesal Penal en la provincia en 2014, ha sido prácticamente inaplicable el juicio directo. Según las estadísticas de la oficina de Calidad Institucional del Ministerio Público Fiscal, desde 2014, se han realizado sólo 9 juicio directos: 4 en Chos Malal, 3 en Neuquén y 2 en Zapala.