Cultura

24 de julio 2023

FUE APROBADO POR LA COMISION DE PATRIMONIO UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO EN LA HOSTERIA PARQUE LOS ANDES

Por Graciela Vázquez Moure

LA PROPUESTA RESPETA EL EDIFICIO HISTORICO E INCLUYE NUEVOS EDIFICIOS Y UNA NECESARIA REMODELACIÓN DE PARTE DE SU ESTRUCTURA MUY DETERIORADA

Construida en la década del 30 del siglo pasado, la hostería Parques Los Andes, recibió a la nobleza europea, a grupos de cazadores y pescadores que llegaban a la Patagonia para vivir experiencias únicas. Embajadores y empresarios, pasaron por ella.

En esta hostería se alojó Pablo Neruda en marzo de 1949, cuando huía de Chile, por persecuciones políticas. El senador formaba parte de una coalición y representaba al partido comunista. Es que la alianza Democrática y el Comunismo se quebró por decisión del presidente radical Gabriel González Videla, que comenzó a perseguir a los comunistas. Un conflicto que se convirtió en un real riesgo para su vida. Larga historia que hemos tratado en varias oportunidades.

Llegado a San Martín de los Andes, se hospedó en esta hostería con el nombre de Antonio Legarreta, de profesión ornitólogo. Una placa en la entrada de la hostería recuerda el paso del poeta por el lugar.

En un momento de su historia fue catalogada como 5 estrellas, por su infraestructura y su hermoso parque con gran presencia de especies nativas y exóticas.

La obra del artista Rodolfo «Pichón» Gómez Fernández emblemática en el parque de la hostería

Con el arroyo Trabunco que la bordea, el lugar es realmente un ícono sobre la ruta 40 a solo dos kilómetros del casco urbano.

La semana pasada fue centro de atención en la Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural. Comisión que ya analizó el proyecto, hizo algunas consideraciones que fueron tenidas en cuenta por los arquitectos y nuevamente el tema fue tratado y finalmente, el dictamen aprueba el mencionado proyecto.

Proyecto que aclaramos, al que no tuvimos acceso por parte del estudio de arquitectura, no consultamos a la municipalidad, debido a que es un expediente privado y como es lógico no están autorizados a compartirlo con la prensa.

vista aérea de la idea propuesta

Desde la Comisión de Patrimonio se pide como condición preservar la obra de Rodolfo “Pichón” Gómez como los simbólicos bueyes, el arriero y el catango, y solicitan repararla respetando todos los rasgos actuales.

Además que reparen y mantengan el cerco perimetral, que se respete la placa de Neruda que se instauró en el 2006 en la entrada de la hostería, la piedra original y obvio todo el edificio histórico sin afectar su arquitectura original.

La obra realizada por el artista Rodolfo “Pichón” Gómez Fernández, es una distinción en el parque del edificio, y recordamos que además fue escultor de los icónicos ciervos de nuestra ciudad. Esta obra será preservada y restaurada.

uno de los sectores del interior que será remodelado y puesto en valor

Es un proyecto urbanístico que transforma el lugar con nuevas y modernas construcciones, pero con un elemento distintivo: se preserva el edificio histórico, y las edificaciones no obstruyen la visión de éste, que seguirá viéndose desde la ruta.

El proyecto llamado VIVRE ANDES, conserva el edificio histórico, en el que se realizará una serie de reformas que mantienen su estructura pero la renuevan debido al deterioro sufrido por el paso de los años

otro sector del interior del edificio

El techo por ejemplo tiene graves deficiencias y se reparará manteniendo su estilo incluso mejorando su impronta.

La propuesta se articula alrededor de la hostería con módulos de departamentos que se disponen de manera de preservar las visuales del histórico edificio de piedra.

La restauración contempla la preservación y reparación de la piedra original. Se restaurarán las carpinterías de madera, el cerco perimetral de piedra y todo aquello que esté deteriorado por el paso del tiempo y debe ser resguardado porque es patrimonio histórico, cultural y arquitectónico.

El frente del edificio presenta deterioro. Se puede ver que ha sufrido reiteradas intervenciones y reparaciones, algo que quienes hemos frecuentado la hostería lo hemos notado e incluso resaltado en más de una oportunidad, porque en esas modificaciones no se tuvo para nada n cuenta el estilo histórico del edificio. En este sector habrá una intervención, convirtiendo el lugar en una casa de té, una idea que sin duda propone una visual diferente y un diseño renovado.

Siguiendo con la línea del respeto por la historia del edificio, en los interiores se recuperarán los pisos de madera original, se acondicionará el hogar y los revestimientos de piedra, y se incluye un museo, donde se podrá contar la historia de la Hostería y de la ciudad de San Martín de Los Andes.