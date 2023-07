Política

17 de julio 2023

¿A DONDE VAS SAN MARTÍN?

foto del proyecto presentado

Por Graciela Vázquez Moure

Así se llamó un programa de la televisión local que produje y conduje en la década del 90, junto con Flavio Correa. En el hablábamos de una ciudad en crecimiento con grandes contradicciones.

Pero pasaron 30 años y vuelvo a hacerme la pregunta.

El proyecto presentado del que traté de no hacerme eco, supera toda la imaginación. Formó parte de la comunicación a los vecinos del barrio Cantera, con gran convocatoria del sector, encuentro en el que se abordaron temas cruciales: el agua potable, una obra que avanza, mayor iluminación, accesibilidad al barrio, entre otros. Y en el medio la presentación de un ascensor que comunica el casco céntrico con el mencionado barrio.

más de 70 vecinos fueron a la convocatoria

En una ciudad en la que la población pide que arreglen las rutas, la RUTA NACIONAL 40 destruida en gran parte de su traza, el callejón de Bello con cráteres, y calles del casco urbano algunas hundidas con un pavimento que data de la década 60, la ruta provincial 48 igual, y según dicen las dos vialidades no cuentan con material para la reparación, ante el pedido de soluciones que expresa una nota enviada por el municipio, en medio de esto se comunica este proyecto faraónico.

Un dato más: hace un mes que en el aeropuerto Chapelco, la provincia, su responsable, está construyendo una prolongación de un techo exterior que todavía no se terminó y la gente que espera pasajeros está bajo la lluvia y la nieve. Reitero un mes para la prolongación de un techo externo.

la obra del techo externo del aeropuerto Chapelco que hace un mes que no se terima

Y así las cosas, se presenta este proyecto para un barrio elevado, claro con grandes deficiencias urbanísticas, y con falta de agua, con obras que se encuentran en etapa final el Municipio de nuestra ciudad, en conjunto con la Cooperativa de Agua Potable, completaron el montaje de una electrobomba centrífuga, pieza fundamental para concretar la obra de mejora del sistema de abastecimiento de agua potable del barrio Cantera. Buena noticia.

El trabajo implicó además el tendido de una cañería de impulsión, con modificaciones en el pie de bombeos, lo que permitirá mantener los niveles en los tanques de reserva y garantizar el abastecimiento de agua en las condiciones mínimas, necesarias y de calidad establecidas por la Organización Mundial de la Salud.

Y esto si es una mejora imperiosa, lo mismo que su saneamiento, en el medio surge un proyecto faraónico que tratan de impulsar. Actualmente el barrio Cantera cuenta con 782 habitantes y 231 viviendas. Muchas de ellas con grandes deficiencias-

En una reunión con los vecinos se abordaron también las obras de infraestructura incluidas en el proyecto, con foco en la provisión de agua (obra de nexo, equipamiento externo, distribución interna), el mejoramiento de calles, escaleras y veredas, incluyendo además la construcción de equipamiento comunitario como un ascensor y una plaza seca, y el mejoramiento integral de la accesibilidad al barrio que posibilitará la llegada de vehículos de emergencia, la vinculación con la actividad turística y la generación de renta social, entre otras cosas. De esta reunión participaron funcionarios municipales , de la UNC y del IPVU.

Dicen entonces, que San Martín de los Andes tendrá un ascensor público que comunicará el casco céntrico con el barrio Cantera, un asentamiento informal que ha crecido con tierras tomadas desde la década del 50. Se ubica en la misma ladera donde está el exhotel Sol, en total estado de abandono y la zona recuperada con grandes deficiencias. Ni hablar de la cuesta Juez Quiroga que conduce al mencionado hotel y se comunica con el mencionado barrio. Destruida

Dicen entonces, que de este modo, desde el urbanismo y con políticas sociales y culturales del Estado local, se intenta superar las dificultades de comunicación y la barrera tanto social como física entre el valle (centro) y las laderas (barrios informales), plantean desde la comuna (sic)

Por ello -y para mejorar la accesibilidad peatonal al barrio Cantera- se pensó en implementar una circulación vertical pública como herramienta de comunicación que sirva para “conectar” la ciudad formal con la informal. También se procedió, en la reunión convocada junto a las y los asistentes, a la consulta y debate de estas propuestas, que fueron votadas por unanimidad por los presentes, habilitando el avance de la gestión de los proyectos de obras, que serán financiados mediante el Fondo de Integración Socio Urbano de la Nación.

No vamos a profundizar en detalles, porque prefiero como periodista esperar la construcción y la inauguración, porque si hay algo que he decido es no ser más cómplice de anuncios que solo quedan en eso: anuncios.