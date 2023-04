Política

12 de abril 2023

QUE SE VOTA EN NEUQUEN EL DOMINGO 16

¿Qué se vota en las próximas elecciones provinciales?

Se elige:

Gobernador/a y Vicegobernador/a

35 Diputados/as Provinciales titulares y 18 suplentes

Intendente/a Municipal y Concejales/as en 21 localidades (Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Águila, Senillosa, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia, Neuquén, Centenario, San Patricio del Chañar, Zapala, San Martín de los Andes, Chos Malal y Junín de los Andes)

Miembros de las Comisiones Municipales de: Bajada del Agrio, Barrancas, Caviahue-Copahue, El Cholar, El Huecú, Huinganco, Las Coloradas, Los Miches, Taquimilán y Tricao Malal.

Presidente/a Titular y Suplente de las Comisiones de Fomento de Aguada San Roque, Covunco Abajo, Coyuco Cochico, Chorriaca, El Sauce, Guañacos, Los Catutos, Los Chihuidos, Manzano Amargo, Octavio Pico, Paso Aguerre, Pilo Lil, Quili Malal, Ramón Castro, Santo Tomás, Sauzal Bonito, Varvarco-Invernada Vieja, Villa Curi Leuvú, Villa del Nahueve, Villa del Puente Picún Leufú y Villa Trafúl.

Consejeros Escolares para los 14 distritos de la provincia

A nivel local existen seis candidatos a intendente, acompañados por diversas listas:

Carlos Saloniti: Movimiento Popular Neuquino, Juntos, Frente Nuevo Neuquén, Frente Integrador Neuquino, Unión Popular Federal, Movimiento de Integración y Desarrollo, Iguales, Unión de los Neuquinos

TODOS LOS CANDIDATOS A INTENDENTE EN LA EMISORA FM FUN

Ana Maria de las Nieves Aquín: Nuevo Compromiso Neuquino, Pro-Propuesta Republicana, Comunidad, Desarrollo Ciudadano, Avanza Neuquén, Arriba Neuquén

Martín Rodríguez: Frente de Todos Neuquino, Kolina, Libres del Sur

Juan Manuel Gómez Margeri: Juntos por el Cambio Neuquén

Natalia Matamala: Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad

Roberto Andrés Sicilia: Cumplir

¿Cuándo se vota?

Las elecciones provinciales se realizarán este domingo 16 de abril de 2023, de 08 a 18 horas.

¿Quiénes pueden votar?

De manera obligatoria, todo ciudadano argentino o extranjero entre 18 y 75 años con domicilio en la Provincia de Neuquén y que figure en el padrón electoral. Los extranjeros deberán haber realizado el trámite de empadronamiento ante el JUZGADO ELECTORAL PROVINCIAL, antes del 17 de diciembre de 2022.

De manera optativa también podrán votar aquellos que tengan 16 y 17 años o sean mayores de 75 años.

¿Dónde voto?

Podrás consultar el Padrón Definitivo de Electores en el siguiente link. Recordá anotar tu número de mesa y orden: http://200.32.43.82/p160423_def/index_ambos.php

¿Con qué documento puedo votar?

Los/as ciudadanos/as pueden votar con EL DOCUMENTO QUE FIGURA EN EL PADRÓN O UNO POSTERIOR.

Documentos habilitados:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste

Nuevo DNI tarjeta

¿Pueden votar los extranjeros?

Los extranjeros empadronados DEBEN VOTAR el 16 de abril en aquellas localidades en las que se elijan autoridades locales y sólo para esta categoría. Votan aquellos que se hayan empadronado antes del 17 de diciembre de 2022. Para hacerlo deberán concurrir al establecimiento de votación con su DNI y la Libreta de Votación o carnet (ambos, indefectiblemente).

¿Cómo voto?

Se encuentra habilitada la plataforma a través de la cual podés practicar la emisión del voto mediante el Sistema de Boleta Única Electrónica: https://neuquen-2023.votar.com.ar/#

La Autoridad de Mesa le entregará una boleta en blanco y retirará ante Usted el primer troquel.

Coloque la boleta en la ranura en el sentido que indica la flecha.

Podrá votar lista completa o por categorías

LISTA COMPLETA:

Finalmente, la pantalla mostrará todas las opciones seleccionadas, dando a las y los votantes la opción de IMPRIMIR o REINICIAR el proceso, en caso de requerir algún cambio.

La máquina imprimirá su elección una vez confirmada la selección. Compruebe que el texto es correcto acercando la boleta al verificador.

Regrese a la mesa con la boleta plegada por la línea de puntos para preservar el secreto de su selección.

¿Puedo pedir prioridad para votar?

Sí. Tienen prioridad de voto las personas con discapacidad o con limitaciones en su movilidad, su visión o su audición, como así también de los adultos mayores y personas gestantes.

¿Qué sucede si no puedo ir a votar el día de los comicios?

Si tenés entre 18 y 75 años y no pudiste ir a votar el 16 de abril, tenés que justificar tu ausencia ante la Justicia Electoral Provincial. La modalidad para realizar el trámite se informará luego de las elecciones y comenzará a procesarse culminado el Escrutinio Definitivo.

Las razones previstas por la legislación son: enfermedad, causas de fuerza mayor suficientemente comprobada que te hayan impedido asistir al acto electoral o distancia geográfica (200 km del lugar donde votás). Recordá que deberás tener y presentar documentación respaldatoria.

Registro de Infractores

Para emitir la constancia de que no esta en el registro de infractores deberá: Ingresar al registro http://200.70.33.130/sec_electoral/infractor/index.php; Seleccionar el Padrón de que elección desea consultar. Luego de seleccionar el Padrón de ARG o EXT y su respectiva fecha, cargar el numero de documento y presionar ingresar. Si en la leyenda figura No exigible, quiere decir que no se encuentra en falta, imprimir si lo desea.