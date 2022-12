Cultura

16 de diciembre 2022

SE PRESENTA «LA BRISA QUE ESTREMECE LOS ARBOLES” UN CORTO QUE RECUERDA LA DESAPARICION DE NATALIA CICCIOLI

JUAN MARQUEZ SAPAG RELATA SU EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DEL FILM

Por Graciela Vázquez Moure

Juan Márquez Sapag nació en Zapala actualmente vive en San Martín de los Andes, y es el director del corto “La Brisa que estremece los árboles”, un film de ficción basado en la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, el hecho sucedió en esta ciudad cordillerana.

El corto es parte de la tesis de la carrera de cine desarrollada en la ENERC Patagonia Norte, tiene su dirección y cuenta con el guion de otra cineasta sanmartinense María Rosa Lovato.

Dialogamos con Juan Márquez porque este sábado se presentará el film, en el espacio Trama en nuestra ciudad.

“Nati es un hecho tremendo, hubo oras desapariciones, pero por la edad, 12 años y por el sufrimiento de la familia, fue un tema que me impactó siempre- explicó Juan y agregó “hace cuatro años que resido en San Martín de los Andes y conocí la historia, quería hacer un documental pero no pudo ser y entonces filmamos este corto de 14 minutos de duración, era una etapa inicial, la tesis de la carrera”.

juan márquez sapag, director del film

El cine construye memoria, dicen, y es cierto que así sucede, ayuda a que los hechos no se olviden, y conocer a Mirta, madre de Nati, explorar lo sucedido “me provocó empatía, y pensé si es posible un duelo cuando una hija desaparece y nunca más se sabe de ella, fue un proceso difícil la ficción, fue aprobado por Mirta, eso fue fundamental” relata.

Es que Mirta Ciccioli, aceptó que se filmara la historia, pero que no se basaran en teorías, que no se implantara en el film un desenlace que no existió.

Por eso “comenzamos con un domingo caluroso y se desarrollan hechos que finalmente desembocan en un artilugio técnico, ella desaparece detrás de varios autos que pasan y Nati se esfuma”.

Que es en realidad lo que sucedió, la vieron por la cuesta de los Andes, en el lago, incluso se encontró un arito de ella, pero hubo tantas teorías y ninguna llevó a conocer el destino de esta niña de 12 años.

“El corto aborda la desaparición pero la protagonista es la madre, los objetos que ella mira, y que la llevan nuevamente a ese momento” dice Juan.

Juan Márquez resaltó “la soledad, que se une a un dejo de esperanza, porque Mirta la sigue esperando” destacó demostrando que además de empatía como él mismo dice, surgió una sensibilidad especial al relatar su experiencia, fue notable, cuando realizamos esta entrevista.

A San Martín de los Andes le falta una habitante, una niña que salió a encontrarse con amigas, a tomar un helado y nunca más volvió, Miguel, su padre, falleció hace unos años, Mirta queda ahora con esta historia que no pudo cerrar nunca, porque nunca pudieron saber qué pasó con su hija.

Juan Márquez Sapag ahora junto con Rosa Lovato está haciendo las presentaciones ante el INCAA para filmar lo que se llamó en primera instancia “Cruzar el río” un largometraje que cuenta la historia trágica de Cristian González asesinado a orillas del Quilquihue, este filme se llamará “El Puente” y el protagonista será Ángel González, padre de Cristian, un proyecto que se desarrollará en el 2023, ganador de DOCU Neuquén.