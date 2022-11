Más Artículos

3 de noviembre 2022

Por Graciela Vázquez Moure Hace ciento cinco años un grupo de vecinos vivía en un pueblo cordillerano que tenía tan solo 800 habitantes. Con sus casas de madera, la presencia de los integrantes del pueblo Mapuche y un crisol de razas, San Martín de los Andes comenzaba a vislumbrar su futuro inmerso en un paisaje maravilloso y una voluntad pujante de quienes lo forjaban. Y surgió entonces la idea central […]

2 de noviembre 2022

Tal como sucedió en el 2008, San Martín de los Andes tiene una nueva oportunidad de generar nuevos profesionales en enfermería. Así es que el intendente Carlos Saloniti este miércoles firmó junto al presidente de la Asociación Civil IUCE, Rodrigo Rabuffetti, el Convenio Marco de Cooperación Mutua que da la posibilidad de contar en San Martín de los Andes con el dictado de la carrera de Enfermería. “Una gran noticia […]

29 de octubre 2022

UNA ENTREVISTA CON MARIA ROSA LOVATO SELECCIONADA EN EL CONCURSO DOCU NEUQUEN CON SU DOCUMENTAL “CRUZAR EL RIO” Por Graciela Vázquez Moure (maría rosa lovato- Foto fm del lago) Docu Neuquén fue un concurso que tuvo un objetivo: estimular y fomentar la producción audiovisual regional. Surgido desde el Ministerio de las Culturas de Neuquén, destinado al desarrollo de proyectos de largometrajes documentales. La ENERC, escuela de cine Patagonia norte fue […]

24 de octubre 2022

El Ministerio de las Culturas presenta la 5° Fiesta Provincial del Jazz desde el 25 al 29 de octubre en cinco localidades de la provincia. En esta edición, el festival tendrá sede en las ciudades de Neuquén Capital, San Martín de los Andes, Plaza Huincul, Zapala y Chos Malal, donde se presentarán 16 recitales en vivo y se brindarán distintas master class y capacitaciones. Esta fiesta propone visibilizar el trabajo de las y […]

19 de octubre 2022

Por Graciela Vázquez Moure Que los vecinos no la recuerden es lógico, más de uno no la conoció. Pero que quienes conforman su staff, o la dirigen, no recuerden a Matilde Coniglio, que fue profesora de música y de coro de niños en la ciudad en la década del 80 y 90, es lamentable. Matilde fue quien junto a Mauricio Carlón, también profesor de la Escuela, recorrió oficinas provinciales incansablemente […]

