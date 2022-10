-Somos cinco, que para un documental está bien. Yo soy guionista y directora, me acompaña en la dirección Juan Márquez Sapag, producción Gustavo Chimento, directora de fotografía y cámara Antonella Sol Leone, montaje Roberto Tudor.

-Yo que investigué periodísticamente y seguí cada día el asesinato de Cristian, debo decir que en lo presentado por vos y tu equipo no hay fisuras, no hay golpes bajos, narrás una historia con mucho documento periodístico de ese momento y Angel, padre de Cristian, muy presente y la comunidad muy movilizada por la situación.

-Me decías que “Cruzar el río”, cuando se convierta en documental quizás se llame de otra manera.

