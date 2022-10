Tanto las técnicas de armonización como de improvisación responderán a un lenguaje, el cual se formará incorporando los distintos elementos (melódico, armónico y rítmico), relacionando éstos a un determinado género o estilo. (Tango, Folclore, Rock, Jazz, etc.)

Se abordará la conformación del ritmo desde su origen, muy anterior al lenguaje hablado o escrito. Se trabajará sobre la comunicación originaria a través de sonidos rítmicos con diferentes objetos (palos, piedras, etc). Los fonemas como transmisores de mensajes. El ritmo desde su origen tribal.

También se suma una Clínica de «Elementos y Técnicas de Armonización e Improvisación» a cargo del artista Néstor Crespo en Sala Alicia Fernández Rego de Neuquén. Se trata de un taller de improvisación para todos los instrumentos, por lo que se le solicita a los y las asistentes concurrir con su instrumento. El objetivo es buscar la aplicación y el manejo de los distintos elementos: melódico-armónico-rítmico, en función de una improvisación consciente. Crespo es docente, guitarrista, compositor y arreglador. Desde los años 80 integra diferentes agrupaciones de jazz presentándose en las más prestigiosas salas y clubes de jazz de Buenos Aires y del interior del país. Ha compartido escenarios con músicos de la talla del Sexteto Mayor, Daniel Binelli (bandoneonísta de Astor Piazzolla), el bandoneonísta Alfredo Marcucci, los cantantes, José Ángel Trelles, María Graña, etc. Asimismo se ha desempeñado como Arreglador y Director Musical del cantante de tango Omar Mollo y guitarrista del cantante y bandoneonísta Rubén Juárez. Desarrolla una intensa actividad como arreglador y productor de tango como así también de músicas del mundo para distintos sellos discográficos de Alemania.

En tanto el premiado guitarrista y compositor de Jazz, Lucio Balduini brindará una Master Class de “Armonía para guitarra” en la Escuela Superior de Música de Neuquén. Se trata de una capacitación con Herramientas imprescindibles en el ejercicio de la música”, el cual abarca conceptos como triadas, cuatriadas, voicings, arpegios, escalas, ejercicios, etc. Balduini, tras cuatro discos como solista y tras haber colaborado con importantes artistas de nuestro país como Liliana Herrero, Mono Fontana, Juan Cruz de Urquiza, Guillermo Klein, Pipi Piazzolla, Escalandrum, entre otros. Su álbum «El bosque brillante “recibió el premio Gardel 2018 a Mejor álbum de Jazz. Recientemente, acaba de lanzar «Para ir». Solo con una guitarra acústica, interpretando ocho composiciones de Luis Alberto Spinetta.

Messineo es músico, guitarrista, compositor y arreglador. En su formación pasó por la Escuela de Música Popular de Avellaneda, tomó clases con Pino Marrone, Nelson Farias, Pat Martino, Barry Harris, Rodrigo Domínguez y Mariano “Tiki” Cantero entre otros/as. Dicta clases desde hace más de 25 años, de forma particular y en la EMU. Participó en los primeros años del grupo de rock “Los Guasones”; de la orquesta de jazz “No Tan Big”, con la cual grabó el disco “De Poco un Todo”; del dúo de guitarra Messineo / Olivera, donde grabó “LUZCERO”; y del grupo “Buenos Aires Negro” con quienes grabó “Turra Vida”. Actualmente, forma parte del grupo “Carinhosos Da Garrafa”.

Meli fue elegido como el mejor baterista del mundo y es mendocino. Tiene una extensa carrera, la cual tuvo su punto máximo en el año 2001 fue elegido como mejor baterista del mundo no descubierto, en el concurso de la prestigiosa revista Modern Drummer que reunió el material de más de 4 mil músicos de todos los puntos del planeta. Desde ese momento, y ya con una trayectoria en el plano local de la provincia de Mendoza, brilló con la Cofradía de la Flor Solar y Las Vacas Sagradas, entre otras bandas. Actualmente, Gustavo Meli sigue apostando por lo local en su escuela de batería en la localidad de Godoy Cruz, Mendoza, donde día a día capacita a futuros talentos y bateristas de renombre.

El Ministerio de las Culturas presenta la 5° Fiesta Provincial del Jazz desde el 25 al 29 de octubre en cinco localidades de la provincia. En esta edición, el festival tendrá sede en las ciudades de Neuquén Capital, San Martín de los Andes, Plaza Huincul, Zapala y Chos Malal, donde se presentarán 16 recitales en vivo y se brindarán distintas master class y capacitaciones. Esta fiesta propone visibilizar el trabajo de las y […]

Por Graciela Vázquez Moure Que los vecinos no la recuerden es lógico, más de uno no la conoció. Pero que quienes conforman su staff, o la dirigen, no recuerden a Matilde Coniglio, que fue profesora de música y de coro de niños en la ciudad en la década del 80 y 90, es lamentable. Matilde fue quien junto a Mauricio Carlón, también profesor de la Escuela, recorrió oficinas provinciales incansablemente […]

Por Graciela Vázquez Moure Desde que construyó en forma artesanal su libro de poesía El escritor maldito, pasó mucho tiempo que permitió seguir creciendo con su producción. Jeremías Neumeyer, ahora tiene esta nueva identidad, muchos lo conocimos como Jere Vergara. Pero el tiempo hizo lo suyo y llegó la realidad familiar que hizo que él pudiera aceptar su nueva identidad, un apellido de su abuelo muy conocido en el pueblo, […]

QUEDO INAUGURADA LA 16° FERIA REGIONAL DEL LIBRO Fue este domingo en un atardecer cordillerano con una ciudad en la que el turismo se dio cita por el fin de semana largo. La globa de la Feria del Libro, lindante con el auditorio Lidaura Chapitel, estaba colmada ni bien se habilitó. En el acto de apertura Gustavo Santos, Secretario de Cultura y Educación junto con el intendente Carlos Saloniti, dio […]

Con el lema “Leer nos incluye” y actividades con entrada libre y gratuita, este evento cultural tendrá la globa tradicional con stands de librerías y editoriales y la presencia de Estanislao Bachrach, entre otros destacados escritores y escritoras, además una muestra de ilustraciones del escritor e ilustrador Pablo Bernasconi. Del 9 al 16 de octubre se desarrollará en San Martín de los Andes la 16ª Feria Regional del Libro, que […]

