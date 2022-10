Cultura

19 de octubre 2022

Por Graciela Vázquez Moure Que los vecinos no la recuerden es lógico, más de uno no la conoció. Pero que quienes conforman su staff, o la dirigen, no recuerden a Matilde Coniglio, que fue profesora de música y de coro de niños en la ciudad en la década del 80 y 90, es lamentable. Matilde fue quien junto a Mauricio Carlón, también profesor de la Escuela, recorrió oficinas provinciales incansablemente […]

Leer más...