Política

25 de agosto 2022

CONTINUARA EXPRESO LOS ANDES BRINDANDO EL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y APROBARON EL AUMENTO DEL BOLETO

Por unanimidad, el Concejo Deliberante aprobó la continuidad del transporte público de pasajeros a cargo de Expreso Colonia S.A, a partir del 1 de septiembre se declaró además la emergencia del servicio urbano en virtud de la situación extrema existente, en la cual el Municipio de nuestra ciudad deberá asegurar que el servicio funcione “de forma regular, continua y universal” y se aprobó aumentar el boleto. Asimismo se reconoció la deuda con la empresa, que es de 175 millones de pesos por no haber autorizado los incrementos del boleto en tiempo y forma en los últimos 10 años.

La declaración de emergencia, por el plazo de un año, opera de acuerdo a lo expresado como forma de sincerar esta situación compleja, con la finalidad de que el Ejecutivo pueda contar con herramientas excepcionales para darle continuidad al servicio, cuya prestación ya fue prorrogada dos veces, en el mes de octubre y en el de junio.

Antes de autorizar la continuidad del contrato de Expreso Colonia para la prestación del transporte de pasajeros, se recordó que la misma se funda en razones de urgencia, considerando que los procesos previos no fueron exitosos: las dos licitaciones públicas convocadas no resultaron positivas, presentándose solo una empresa en la primera (sin cumplir los requisitos mínimos del contrato) y ninguna a la segunda.

Actualización del boleto:

Dentro de los 90 días de entrada en vigencia de la Ordenanza, el Ejecutivo deberá determinar la modalidad y plazos de pago del monto reconocido, incorporándose al presupuesto 2023.

“La inflación no la genera el Intendente de San Martín de los Andes, el aumento del costo del combustible tampoco”, expresó el presidente del Deliberante, Sergio Winkelman: “El aumento incesante de todo lo que tiene que ver con los insumos que utiliza una empresa de transporte no es por voluntad de un Ejecutivo, sino por inoperancia de gobiernos nacionales que a lo largo de muchos años no lograron domar la inflación”.

Además, añadió: “En el marco de esta situación y este contexto de país, a cinco días de que San Martín corra la suerte de quedarse sin empresa de transporte, con dos licitaciones desiertas, subsidios congelados y cada vez menores, este es el país que tenemos y la situación que hemos logrado, algunos por acción y otros por omisión”. En este sentido reiteró que la deuda resulta del incumplimiento del pago de aumentos de la última década.

“Este fenómeno se está replicando en muchos lugares del país”, continuó Winkelman: “El sistema de transporte de Argentina está en crisis porque la ecuación de ingresos y costos está cada día más difícil”, y finalizó: “Lamentablemente no vino otra empresa. Agradezco al Intendente que, a pesar de todas las quejas, reclamos y observaciones, logró un acuerdo que evita que nos quedemos sin transporte”.

Por su parte, la edil María Laura Da Pieve añadió que “reconocer la deuda significa un acto administrativo de responsabilidad para tener un servicio de transporte urbano que dure más allá de un mes o dos meses; se trata de reconocer en el ámbito de este Concejo muchas irresponsabilidades de otros funcionarios que nos precedieron en el rol a nivel local y nacional”. Para finalizar, la concejal Eliana Rivera expresó que “la responsabilidad del Concejo Deliberante es asegurar a la comunidad el derecho al transporte”.

ACTUALIZACIÓN TARIFARIA

El incremento se efectuará a partir del 1 de octubre, contemplando aumentos de sueldos y combustibles registrados desde noviembre 2021, fecha desde la cual la tarifa no sufre modificaciones considerando la inflación registrada en el país, entre julio y diciembre, que asciende al 47.6 por ciento.

Sección XB: $119.90

Sección XO: $107.91

Sección XA: $119.90

Estudiantil primario: $32.37

Estudiantil secundario: $40.57

Estudiantil terciario y Universitario: $88.55

Estudiantil secundario, fines de semana feriados y vacaciones: $88.55

Jubilados y pensionados: $82 (Se aplicará el beneficio del sistema SUBE).

Boleto combinado: $179.85

“Estos valores de boleto nos van a permitir que, en estos cinco años, el transporte funcione en nuestra ciudad. Y que, en sesenta días, el servicio a la Chacra 28 y 26 esté en funcionamiento”, que también es parte del contrato que acabamos de votar, expresó Da Pieve: “No podemos seguir pensando que todo lo que nos da el Estado no puede variar ni aumentar, haciendo la vista gorda cuando suben otras cosas. No olvidamos que tenemos un país con cuarenta por ciento de pobreza, pero tenemos que empezar a equilibrar las cuentas y trabajar en decir la verdad. Ocultar y postergar nos llevó a aumentar la deuda”.

Las nuevas tarifas estarán publicadas en todas las unidades de Expreso los Andes a partir de la aprobación del cuadro tarifario.