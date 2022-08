Política

14 de agosto 2022

«ADEMÁS DE LA PREVENCION SE NECESITA UN CAMBIO DE HABITOS»

POR GRACIELA VAZQUEZ MOURE

Mañana fría de agosto. Café de por medio, la entrevista comienza en la comisaría 23 con el comisario mayor Juan Carlos Ibarra, Director de Seguridad Interior de la zona sur.

El comisario mayor Ibarra tiene su espacio en Junín de los Andes, pero en ese momento estaba en San Martín de los Andes, diagramando los operativos de seguridad para una semana complicada que ya pasó, y sin inconvenientes.

Pero la entrevista tiene un tema central: los operativos en distintos puntos de la ciudad. La situación en cuanto a la seguridad en la localidad y los allanamientos de los llamados “quioscos de narcomenudeo” ubicados en cercanías de las escuelas primarias.

Este último tema fue el inicio de la charla. Preocupante, si bien no es nuevo, pero lo cierto es que el consumo de sustancias ilícitas se ha incrementado entre los más chicos.

Y así transcurrió la entrevista, recorriendo la problemática diversa que tiene la ciudad cordillerana en los últimos tiempos.

Desde el Sur Digital-¿Hay un nuevo “modus operandi” de estos grupos que están siendo detectados en cercanías de escuelas primarias, y que su actividad es la venta de droga?

Comisario Mayor Ibarra-En verdad es muy complejo el tema, y se agrava cuando se establecen cerca de escuelas y se les venden estas sustancias a menores de edad. Es un tema profundo, la venta de sustancias ilícitas y prohibidas, lo que se llama el narco-menudeo, se agrava cuando es cerca de una escuela. Hace pocos días la División Antinarcóticos desbarató a un grupo que lo hacía en cercanías de una escuela primaria. Es muy grave. Hace unos meses se desactivó otro punto de venta por parte de Antinarcóticos. La División está participando de los operativos controlando el consumo y venta en la vía pública.

-Me parece que los padres de esa escuela estuvieron atentos, que alertaron sobre la situación. Eso es importante.

-Exactamente, los padres detectaron esta situación, la hicieron conocer e intervino el personal de Antinarcóticos. Es muy interesante lo que usted plantea, porque también es bueno que la gente sepa que existe una “APP Neuquén te cuida”. En esa aplicación los vecinos pueden denunciar en forma anónima, para hacer conocer puntos de venta, y no solo por drogas, también por delitos. En realidad el delito en general tiene que ver generalmente con el tema de la droga.

-San Martín de los Andes siempre ha tenido la llegada de grupos que venden droga en la temporada alta, además de los que viven en la ciudad y utilizan este delito como práctica, ¿esta temporada invernal se incrementó esta práctica?

-En esta temporada no hemos detectado gente de afuera. Si en el verano hubo bandas responsables de otros delitos algunos con la utilización inhibidores en vehículos, hubo detenidos, con frondoso antecedente. Una banda cometía delitos en Villa La Angostura y paraban en San Martín de los Andes y mandaban las cosas por encomienda. Se desactivó y se secuestró una encomienda con elementos que superaban los 2 millones de pesos, además se secuestró un vehículo. Otra banda era de Bariloche, y venían para robar en cabañas.

– Se ve más efectivos por las calles, ¿en este momento del invierno se incrementaron los recorridos?

-Sí, estamos con los operativos de saturación, mayores recorridos, en el centro y en los barrios y el puesto en la ruta 40 y la 19, si bien es para que los turistas pongan cadenas, nos sirve para prevención. No hemos detectado grupos que lleguen de afuera, pero es bueno recordar la práctica de los inhibidores, quien pone la alarma tiene que constatar manualmente que quede cerrado el vehículo y activada la alarma, no dejar elementos de valor, entre otros cuidados, y empezar a cambiar hábitos.

-Los operativos de saturación tienen críticas de algunos vecinos porque dicen que el delincuente está alertado y nunca pasará por el control. En cierto punto tiene lógica. ¿Está dando resultado?

-La gente tiene su opinión y nosotros tenemos que escuchar a la sociedad, pero creo que la mejor manera de prevenir es con la presencia policial, que desalienta, como se sabe los hechos de la zona céntrica pararon porque fue detenida la persona que delinquía y quedó detenida con prisión preventiva. Ayudaron las recorridas, las cámaras y un seguimiento de los sospechosos. Los operativos se siguen realizando actualmente, hay personas demoradas por diferentes delitos.

-San Martín de los Andes no puede perder una fortaleza que es la seguridad. ¿Hay un incremento del delito? O es que nos enteramos más con las redes sociales que muestran lo que sucede.

-Convengamos que hay una cuestión medular que es el crecimiento demográfico, ya no es lo que era hace 20 años, crece la sociedad y crece la delincuencia. Hay que mentalizarse que no es lo mismo de antes, muchos llegan no a pasear, sino a delinquir. Tenemos que hablar de la seguridad integral. Cada uno tiene que tener más medidas de seguridad, cambiar hábitos. Y estar más atentos, hace pocos días un local del área céntrica quedó con la puerta abierta porque el dueño se olvidó. Ya no es tiempo de dejar el auto en marcha como los veo y bajan a comprar, ya no es tiempo de esas prácticas.

-Se mandaron más móviles, más personal, eso ayuda a un mayor patrullaje.

-Exacto, enviaron móviles y personal, en ese sentido el recurso está utilizado para reforzar las áreas, la Dirección de Seguridad Interior abarca toda la zona sur, Traful, áreas de Nahuel Huapi, Villa La Angostura, entre otras localidades, la jurisdicción es muy extensa. Con el último operativo en San Martín de los Andes, se demoraron a dos jóvenes que llevaban sustancias ilícitas. Ahora es la justicia la que debe definir. Los demorados, de acuerdo a lo que logró identificar llevaban algunas dosis de marihuana. Debido a este hecho se procedió a la identificación de las personas, su demora y la disposición ante la Justicia por violar la Ley 23.737.

-¿Estamos ante un crecimiento de la venta de drogas o trasciende más? En ese sentido el tema estuvo siempre muy oculto en la ciudad, y ya hace años pasaban cosas.

– La venta de sustancias ha crecido mucho en el país, y San Martín no escapa a ese crecimiento, lo que puedo decir es que se trata de desarticular este tipo de delitos para poner a disposición de la justicia a estas personas. Son muy jóvenes las personas que consumen. Y hay más seguimiento y acciones de la División Antinarcóticos.

-Entre las cosas que pasan se incrementaron las estafas a través de la tecnología o simples llamados telefónicos, también hay que estar más atentos con este tema.

-Es un tema importante, para que la sociedad sepa cómo estamos trabajando y las medidas de seguridad que cada persona debe tomar, la tecnología ayuda pero es bueno informar que tengan cuidado con las llamadas y los mensajes que tratan de estafar a la gente, nadie llamará del banco pidiendo información, ni de ANSES, hay que prevenir y estamos planificando una charla informativa para los adultos mayores sobre las distintas estafas que estamos viendo.

-Comisario, más allá de que la ciudad tiene seguro más de 40 mil habitantes, que cambió el tejido social y el incremento del delito en el país, hay algo que la sociedad reclama: más controles, más recorridos, más prevención.

– Y está muy bien que reclamen, como se reclamó también por la Justicia y ya se observan cambios, pero además de lo que podemos hacer en prevención insisto que debe haber un cambio de hábitos, de cuidados personales porque se debe tomar consciencia que la San Martín de los Andes ya no es esa aldea de montaña de hace 20 años.