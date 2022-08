Política

5 de agosto 2022

LANIN SITIO SAGRADO MAPUCHE: EL GOBIERNO DIO MARCHA ATRÁS CON EL DECRETO

Por Graciela Vázquez Moure

Se comunicó este mediodía la decisión de la Administración de Parques Nacionales de dejar sin efecto la resolución 484 del pasado 3 de agosto. La normativa había generado un fuerte rechazo de la oposición y organizaciones civiles, y el gobierno de Neuquén, además de las declaraciones que Desde el Sur Digital publicó en la noche del jueves, esta mañana de viernes el fiscal de Estado Raúl Gaitán había confirmado que este mes presentaría la demanda ante la Corte Suprema de Justicia para pedir la suspensión de la medida tomada por Parques Nacionales.

Esta propuesta de las Comunidades Mapuche hace 16 años que fue expuesta en el ámbito del Co-Manejo en la provincia.

Decidir esta posibilidad en este momento, es por lo menos, inoportuna y desafortunada. En una etapa en que hay reclamos que crean disonancia con el Estado Provincial, y que lamentablemente se sigue mezclando el accionar de la RAM, alejado totalmente de las comunidades mapuche de Neuquén, que no avalan al grupo ni su violencia, pero los acontecimientos siguen provocando reacciones.

Ahora desde Parques Nacionales se informó que crearán una mesa de diálogo con el gobierno de Neuquén, referentes de la Comunidad Mapuche y Parques, para debatir la propuesta, cuestión que obviamente debió ser antes de dar a conocer el decreto que despertó la polémica.

El pedido de un sitio sagrado

Hace 16 años comenzó un proceso de movilización cultural que llegó al punto que fue crear un resguardo y proteger la integridad biocultural de este sitio fundamental “para nuestro equilibrio socio-ecológico-cultural” dicen desde la Confederación Mapuche

Es bueno aclarar que los sitios sagrados se definen como: “áreas de tierra o agua que tienen un significado espiritual especial para los pueblos y comunidades indígenas”, según las Directrices para Administradores de Áreas Protegidas Estos sitios sagrados pueden incluir principalmente áreas naturales tales como bosques, pero también áreas construidas por los seres humanos o monumentos tales como los templos. También incluye lugares naturales, localizados en áreas con un gran valor espiritual, reconocidos por las creencias religiosas del pueblo en cuestión.

No significa impedir su uso o el paso por esas áreas, sino crear condiciones que preserven ese espacio. Sin duda que no era el momento de generar más antinomias, y vulnerar la Constitución provincial, más allá que el volcán Lanín está en Jurisdicción de Parques Nacionales, Parque Nacional Lanín, pero me pregunto: EL LUNES 1RO. DE AGOSTO EL MINISTRO CABANDIE SE REUNIÓ CON OMAR GUTIÉRREZ ¿OBVIO ESTE DECRETO Y NO INFORMÓ AL GOBERNADOR QUE DOS DÍAS DESPUÉS SURGIRÍA ESTE TEMA QUE ENFRENTABA A LA APN Y AL GOBIERNO NEUQUINO?