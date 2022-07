Política

30 de julio 2022

EN EL MEDIO EL CIUDADANO COMÚN QUE TRABAJA, SE ESFUERZA, APORTA

Por Graciela Vázquez Moure

¿Quién pagará la restauración de los destrozos en el Municipio de San Martín de los Andes?

En general es el contribuyente el que aporta con sus impuestos, el que paga lo que otro destroza, cuando son los gremios más aún.

Aunque se inicien causas, aunque la fiscalía diga que empieza un proceso, aunque se promete desde el Estado, lo que el mismo intendente Saloniti aseguró este sábado que se demandará por los daños a los responsables, la realidad nos muestra otra cosa. Siempre se iniciaron causas, siempre se demandó y los daños terminaron siendo pagados por el contribuyente. Así es el poder de los gremios cuando se ampara en el otro poder, el político de altas esferas.

San Martín de los Andes fue tapa de los medios nacionales, noticia en los principales canales, y no por una temporada exitosa, por la cantidad de nieve, por ser una ciudad amable, de un nivel paisajístico maravilloso. No. Fue por un acto de violencia y delincuencia terrible, pocas veces visto. Esa foto tomada por Federico Soto, apuntándole con un arma, ese mismo sujeto que parecía que había sido detenido y después no fue así, y que estaba prófugo y el hombre ya estaba en la ciudad de Neuquén buscando un abogado para presentarse ante la jefatura de policía. Esa foto quedará en la historia de la ciudad, por ser un hecho inédito que impactó a todos.

El operativo cerrojo se inició cuatro horas más tarde, suficiente para salir de la ciudad ayudado por sus compañeros. ¿Se entiende?

foto Federico Soto

Ya el gremio hecha culpas para arriba, para los costados, para todas las direcciones, como siempre. La clase política le debe una explicación creíble, sincera, si es que existe, a la ciudadanía. Porque tampoco es creíble que llegaron en un micro a la ciudad para reclamar el aguinaldo impago a una trabajadora, aunque esa trabajadora no era una más.

San Martín de los Andes no puede naturalizar la violencia, ni dejar atrás una jornada de viernes de los últimos días de julio, no puede olvidar, o esperar que otro hecho supere al que vivimos.

Muchos fueron los ataques al edificio municipal, incendios, tomas de rehenes, el edificio tomado durante semanas, en fin la historia es triste y extensa. Nunca hubo sanciones reales a los responsables.

Esto pasó los límites y se suma a toda esa historia, pero no puede ser olvidada como lo fueron los hechos anteriores.

Triste, lamentable, grave, cuando una dirigencia política mira para otro lado, cuando solo se administra la verdad, que es lo mismo que mentir, cuando desde las altas esferas se hacen los distraídos.

No fue casual la llegada de ATE con la dirigencia de Carlos Quintriqueo. No fue casual el acto de inauguración de viviendas, donde la comitiva oficial era comandada por dirigentes políticos de Nación, nada es casual en hechos tan lamentables. Acto en el que el intendente de San Martín de los Andes no participó en forma directa. Mientras el enfrentamiento, los destrozos y el caos se sucedían en el edificio municipal.

San Martín de los Andes y su gente espera una explicación, y espero que llegue y que sea verosímil, sin eufemismos y sin manejos políticos lamentables. Permítanme tener apenas, un reflejo de esperanza.