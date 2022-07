Política

29 de julio 2022

GUERRA DE GREMIOS Y VIOLENCIA QUE NO PODEMOS NATURALIZAR

TRES PERSONAS DETENIDAS

Por Graciela Vázquez Moure

Estas escenas las he vivido cubriendo reacciones, enfrentamientos y reclamos. Las viví como cronista y como secretaria de prensa de la gestión de Luz Sapag. Pero lo vivido este viernes en San Martín de los Andes, nunca fue visto. El reclamo por un sumario y la falta de pago del medio aguinaldo a una trabajadora sindicalista del Municipio, provocó los desmanes, el enfrentamiento entre el gremio y trabajadores del Municipio que salieron con palos a enfrentarse contra quienes entraron al Municipio, destrozaron todo y amenazaron a los empleados. Un hombre armado que fue detenido posteriormente, disparó adentro y afuera del edificio. Una mujer herida fue trasladada al hospital loca, su estado no es grave, y el hospital envió un comunicado indicando que la bala no tiene orificio de salida, pero su estado es estable.

El hombre, que fue detenido, se lo ve apuntando contra Federico Soto, fotógrafo de La Mañana Neuquén, y disparando contra otros colegas, contra transeúntes y trabajadores, esto nunca nunca sucedió. Y que sea esta primera vez no es motivo para el olvido. Se cruzaron los límites que pueden llegar a un terreno confuso, violento, de no retorno.

Ate Nacional adjudica la responsabilidad a ATE Neuquén, y así una vez más viviremos pasadas de facturas de un lado y otro.

Esto demuestra que la violencia ya no tiene límites ni fronteras.

Ate Nacional adjudica la responsabilidad a la seccional provincial de Neuquén, cuyas conducciones están enfrentadas, y responsabilizaron al secretario general Carlos Quintriqueo por lo ocurrido.

El secretario adjunto nacional de ATE, el rionegrino Rodolfo Aguiar, denunció una «zona liberada» en los alrededores de la sede municipal de San Martín de los Andes y, por esto, responsabilizó al gobernador Omar Gutiérrez, que reiteramos estaba en un sector de la ciudad inaugurando viviendas.

Mientras tanto llegan las repercusiones y a través de un comunicado, señaló que «una patota de la agrupación Verde y Blanca de ATE Neuquén disparó con un revolver contra los trabajadores estatales que allí ejercían sus funciones, vecinos, turistas y periodistas».

“Desde el gobierno provincial condenamos la violencia desatada hoy en San Martín de los Andes. Actos irracionales de este tipo son inaceptables”, expresó el ministro Jefe de Gabinete Sebastián González tras conocerse lo ocurrido en torno a la municipalidad de la ciudad lacustre, hoy antes del mediodía.

González remarcó que “el diálogo es el único camino para resolver todo conflicto. No el uso de la fuerza y menos aún de armas de cualquier tipo”.

Sus palabras referían a videos capturados circunstancialmente por personas que se encontraban en el lugar al momento en que una persona sacaba presuntamente un arma de fuego y disparaba en plena vía pública.

Al respecto, el ministro dijo que “la policía provincial ha detenido a tres personas, entre ellas el presunto autor de los disparos, y las mismas han sido puestas a disposición de la Justicia”.