Cultura

27 de junio 2022

EL CONCEJO DELIBERANTE DECLARO DE INTERÉS MUNICIPAL DOS LIBROS QUE ABORDAN LA DESAPARICION DE NATALIA CICCIOLI

Por Graciela Vázquez Moure

Quienes vivimos lo sucedido ese domingo de enero en San Martín de los Andes, no podemos olvidar el impacto que provocó la noticia.

Una niña de 12 años salió de su casa en el barrio El Arenal, pasado el mediodía y nunca volvió.

La desesperación de su madre y su padre, de los vecinos que acompañaron en la búsqueda, fue una imagen que se repitió durante semanas.

En los últimos años se conocieron dos obras de autores locales que abordaron el tema, y esta semana se supo que ambas fueron declaradas de Interés Municipal por el Concejo Deliberante.

El hecho sucedió un 16 de enero de 1994, y ocupó páginas de la prensa local. Programas radiales, conversaciones en los cafés de la ciudad. Las informaciones eran contradictorias, y cada paso de investigación de la fiscalía se daba a conocer con la esperanza de que algún dato condujera a conocer el paradero de Nati.

Nunca se logró.

Los libros fueron escritos por Marcelo Impemba, “Nati: el tiempo congelado es un laberinto eterno” y “Es como una curva que no termina nunca” el de Miguel Selser.

Marcelo Impemba dijo que “este libro tiene la motivación de no olvidarnos de Natalia y de tantos otros invisibles. Nati, fuera del caso judicial, es parte de nuestra memoria colectiva, un hecho no esclarecido. Muchos han expresado en sus entrevistas que es una herida abierta para la sociedad de San Martín de los Andes”.

Por su parte, Miguel Selser expresó “este trabajo fue comenzando a partir de una inquietud, con la esperanza de poder contar, de alguna manera, lo que Natalia no pudo, o mejor dicho, lo que no la dejaron contar.”

Miguel Ciccioli falleció hace pocos años, se fue de este plano sin saber qué sucedió con su hija. Mirta, su madre, en miles de entrevistas con esta cronista repitió que era una herida abierta, esto de no saber nada, de no conocer su destino, de no poder cerrar un triste capítulo de la vida.

Así Natalia Ciccioli, se convirtió en un ícono, en una historia que nadie hasta ese momento pensaba que podría suceder, pero pasó y sigue siendo uno de los tristes misterios de esta ciudad cordillerana.