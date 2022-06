Editora

20 de junio 2022

CUANDO DESCUBRIS TU LUGAR EN EL MUNDO

AYELEN COMITA ENTRE SU ACTIVIDAD EN LA MONTAÑA Y SER TERAPEUTA DE MEDICINA CHINA

Por Graciela Vázquez Moure

Dicen que cada vez que creemos que el mundo nos niega algo, le estamos negando algo al mundo. Quizás es que en el fondo de nuestro ser pensamos que somos pequeños y no tenemos nada para dar. Pero cuando llega ese despertar surge la empatía, la vocación-misión y el Tao te marca un camino.

Y esto tiene relación con esta historia que te cuento que tiene que ver con alguien que llegó a los nueve meses y fue criada en San Martín de los Andes, hace 31 años. Una joven sanmartinense que sabe que este es su lugar en el mundo y que a pesar de haber viajado y trabajado en España y en Andorra, y tener la oportunidad de buscar otros horizontes siempre vuelve.

Ella es Ayelén Cómita , hizo la escuela primaria y secundaria en la ciudad, estudió Comunicación Social durante cinco años en La Plata con orientación institucional, pero surgió que estar en otra ciudad nunca fue cómodo, sintió que faltaba algo. Siempre volvía. Hizo su primer viaje a Andorra, tenía 23 años. Tres temporadas en un centro de deporte invernal. Empezó entonces a hacer los cursos de esquí para poder ser instructora. Irse y volver fue primero la opción aceptada y cada fin de temporada costaba. Es que la distancia se siente en seis meses al año, que es cuando los jóvenes viajan.

En esta entrevista con Desde el Sur Digital, Ayelén Cómita relata su experiencia, esa forma de desarrollar su yin y su yang, como ella misma dice. Desde el esquí a la Medicina China, ambos complementos hacen en ella un todo. Y así transcurrió esta charla y esta entrevista.

Desde el Sur Digital-¿Cómo surgió este camino tan diverso?

Ayelén Cómita- En cada viaje son compañeros nuevos, trabajos nuevos y en una de estas indecisiones hice una sesión de reflexología en Andorra y ahí hubo un cambio que hizo que tomara mejores decisiones.

Estando en Andorra nunca sentí que era mi lugar, fueron buenas y malas experiencias, en el 2018 decidí hacer el nivel uno en esquí. Pero jugando al vóley con amigas en la ciudad me rompí los ligamentos cruzados de la rodilla, seis meses de inactividad en el esquí. Ese impasse sirvió para introducirme en la Red Jarilla, un grupo que estudia y trabaja con plantas saludables de la Patagonia. Fue un cambio de mirada hacia la farmacología. Mi dolencia en la rodilla sirvió para descubrir que había otras formas de curarme.

A los seis meses me fui a Andorra y me puse los esquíes, y empecé la segunda parte de mi recuperación. Fue muy doloroso, pero lo superé.

-Se llama tal vez actitud frente a la adversidad. Y ¿cómo sigue esta etapa?

-Empiezo entonces luego los cursos de nivel uno y dos de instructora de esquí. Allí comienzo a replantearme esto de ir y venir, y justo fue el inicio de mi relación con mi actual pareja. Fueron muchas temporadas de viajes doce viajes seguidos. Y sentí que algo tenía que cambiar.

– Y allí empieza la otra historia…

-Si. Empiezo a buscar mi equilibrio y hago el curso de Reflexología con Maricarmen Delgado y Julia López Méndez en la Escuela Someid. Entre los intercambios que se generaron en el curso recibí la motivación de seguir en ese camino. Ellas fueron fundamentales en mi decisión.

Ayelén junto a Maricarmen y Julia de la Escuela Someid, recibiendo su diploma de reflexología hace unos años

Me inscribo en ese momento en la carrera de Medicina China, y comienzo a transitar por este otro camino de búsqueda que dura tres años, actualmente estoy haciendo el último, con varios cursos complementarios en este tiempo.

-Y así cambia tu objetivo, otra meta se interpone , me parece que surge como una vocación- misión ¿no?

– Puede ser… Entonces empecé a ver todo con otra mirada, como mi yin y mi yang. Mi yang súper activo, necesito jugar con los chicos en la montaña y mi yin más reflexivo, nutriéndome y viendo cómo puedo mejorar yo y empatizar con otros que también necesiten.

-Sin duda son dos caminos tan antagónicos. Uno es tu trabajo en la montaña, la nieve, el frío y la acción pura y el otro la introspección, el conocimiento propio.

-Sin duda creo que es el complemento, el yin-yang está unido en el Tao, no hay disociación. Para que haya uno tiene que estar el otro, es el equilibrio que uno necesita.

-El dar a otro, forma parte de tu búsqueda en la medicina China, y ayudar a que otro también encuentre el camino que le hace bien ¿no?

San Martín de los Andes ¿es tu lugar en el mundo?

-Si definitivamente. Estuve viviendo en Baqueira Beret, en España y en Andorra. Tuve opción de quedarme y no fue, mi lugar siempre lo sentí acá.

-Mientras vemos como muchos jóvenes se van del país, vos volvés siempre. Es un dato interesante.

-Apuesto siempre por donde me siento bien, San Martín de los Andes tiene algo que no es fácil encontrar en otro lugar del mundo, visité países, ciudades, pero siempre vuelvo.

Este descubrimiento también se observa con gente que visita la ciudad, y conoce lo paisajístico, los lugares emblemáticos y sienten que es diferente a otras ciudades.

¿Qué descubriste con esta medicina milenaria?

-Para mi es una búsqueda de autoconocimiento y a partir de que uno empieza a conocerse puede interpretar lo que le pasa a otro. Algo que es clave en un terapeuta es la empatía, es saber comprender lo que está viviendo el otro y nunca es fácil comprender del todo. Son cuestiones de historias familiares, sociales o culturales, que lo llevó a una situación crítica, que le produjo la diátesis, es lo que llamamos un terreno predisponente, intermedio entre la salud y la enfermedad, una alteración de las funciones fisiológicas, una tendencia hacia un cierto tipo de patología. Todos tenemos en un momento algo en deficiencia en lo emocional, o una parte vulnerable. Incluso por la historia familiar genética. La medicina china nos habla de lo energético, donde basa su conocimiento y la medicina convencional desconoce esa primera causa, hay muchas patologías que son alopáticas y que se desconoce la causa.

-¿Que herramientas utilizás?

-La reflexología, porque tiene unos resultados increíbles.

-Está el shiatzu también, pero los puntos de las manos y los pies son maravillosos.

-Es un mapa del cuerpo entero y de cómo fue tu proceso, cuando vamos adquiriendo más conocimiento podemos observar qué pasó antes de ese estado de vulnerabilidad. Trabaja con los meridianos de acupuntura, la teoría de ying- yan y de los 5 movimientos, de allí se hace el panorama del cuerpo.

-Dos caminos maravillosos: en el invierno el esquí, nada despreciable. Y cuando se termina el invierno esta otra vocación -misión,

-Son dos cosas que las podés hacer cuando sos uno mismo.

-Cuando se llamaban terapias alternativas no eran aceptadas por médicos de la universidad y ahora hubo un cambio, me parece ¿no?

-Es integral, estas terapias complementarias, ayudan a que el acceso al inconsciente se facilite. Se descubran cosas que quizás están ocultas.

-¿Cómo encontrás energéticamente a San Martin de los Andes?

-Estamos en un lugar que nos permite por muchas causas, probar algo que no estamos acostumbrados, por ejemplo vienen a mi consultorio para reflexología por primera vez, pocos se dan la oportunidad de un masaje, quizás llega desde un kinesiólogo cuando se lesionaron, pero lo que veo es que hay más acceso a estos complementos para lograr el bienestar. La salud. El objetivo es estar sano y nada me lo impide. El insomnio, los ataques de pánico, dolores de cabeza, por mencionar algunas cuestiones. Son síntomas comunes que pueden mejorarse o lograr que no te sucedan. Tenemos más tiempo que en grandes ciudades, y eso quizás facilita conocer terapias que nos ayudan a estar mejor, más saludables. En mi consultorio veo un cambio, una necesidad de conocer algo más que te ayude a sentirte mejor.

-La naturaleza está siempre presente, desde el lago Lácar, Los bosques, la montaña, son posibilidades maravillosas. Sin duda estamos en un lugar privilegiado.

– Claro que si. Nos invita a observarnos un poco más. El tiempo que cada uno se dedica, el estar más cerca de todo. Respirar un aire diferente. La contemplación. En ese observar hacia afuera estás observando hacia adentro tuyo.