10 de junio 2022

PARECE QUE FEDERICO BRAUN, DUEÑO DE “LA ANONIMA” VIVE EN LAS PRIMERAS DECADAS DEL SIGLO 20

POR GRACIELA VAZQUEZ MOURE

Sus dichos en el encuentro de los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina causaron una reacción adversa en distintos sectores.

Para quienes no lo escucharon recordamos que cuando Ricardo Kirschbaum de Clarín, le preguntó ¿qué hace La ANONIMA CON LA INFLACION? Braun dueño de los supermercados más importantes de la Patagonia respondió entre risas: “Remarca precios todos los días”, pero no fue solo Braun el que se rió de su respuesta sino que las risas sonaron en el auditorio también.

Esto da una imagen de la indiferencia de quienes tienen que pensar en los que hoy no tienen recursos suficientes para comprar alimentos diariamente, ya abarca la clase media también, no solo remarcan, encarecen los productos, sino que toman risueñamente el tema de la inflación.

Ya sabemos que su accionar es en respuesta del incremento de los productos que viene desde los intermediarios, las empresas productoras, la emisión monetaria del gobierno, y otras variables, pero lo que estoy segura que hay un sector que nunca pierde o pierde menos que el ciudadano común.

Es que sus antepasados, los de Braun, fueron en la Patagonia un símbolo de conflicto con sus trabajadores, allá por finales del siglo 19 y las primeras décadas del siglo 20. La Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia, provocó serios conflictos con los peones de sus estancias, los trabajadores que generaron una rebelión en la década del 20 del siglo pasado, un hecho trágico para la región patagónica.

Esta respuesta del dueño de La Anónima, generó rechazo y ya no importa lo que diga la vicepresidente, ni tampoco el ministro de economía Guzmán, sino lo que pensamos quienes compramos en su supermercado y si damos fe que lo que dijo Braun es cierto, remarcan todos los días, pero lo que más pena da es saber que esta realidad dramática para la gente, al dueño de la empresa, el que ordena remarcar, le causa gracia.

Muy lejos de retractarse, Braun redobló la apuesta, diciendo que no se arrepentía de sus dichos.

Ya comenzaron las reacciones que no tardaron en llegar desde el ámbito kirchnerista, es que se las dejó picando, y no entiende el empresario que no está en 1908, cuando se fundó La Anónima, que no es el país de fines del siglo 19 cuando sus antepasados decidían sobre la vida de sus trabajadores, esto es otra cosa Sr. Braun, a quien entrevisté cuando se abrió el supermercado en San Martín de los Andes, a comienzo del siglo 21. Las cosas cambiaron y rechazar su comentario y su risa, como la del auditorio, no es cosa de políticos, ni de la grieta, es de un pueblo que siente que no llega, que lo que pone en su carrito es cada vez menos y la cifra se triplica.

Piénselo Sr. Braun, su realidad rodeado de una fortuna que comenzó con sus antepasados, no es la del cliente de su supermercado, ni de los trabajadores que usted contrata, es una triste realidad que nos preocupa a todos, porque la gran parte del pueblo no tiene para comer, le recuerdo un 50% de pobreza, y otro gran porcentaje o está endeudado con sus tarjetas de crédito o ve que no llega a fin de mes con el salario.

Piénselo, quizás deje la soberbia de lado y humildemente pida disculpas en forma sincera, que no sea una salida heroica para que las cosas no pasen a mayores.