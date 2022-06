Política

8 de junio 2022

RENUNCIÓ EL SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE DEPORTES Y LO COMUNICÓ CON UN DURO MENSAJE

Por Graciela Vázquez Moure

Sin duda que no es fácil entrar en esa maquinaria que es la política. Para muchos jóvenes esa vivencia cotidiana es difícil de asímilar.

En un duro posteo Lucas Keenan un deportista de trayectoria en San Martín de los Andes, relató su experiencia, y no pudo superar esa realidad que significa ver que cada esfuerzo se aniquila por una acción de impedir, cuestión que sabemos que no es sencilla de superar.

Dice Lucas Keenan al renunciar como subsecretario municipal de deportes, al comunicar su dimisión:

“Hoy tristemente le tengo que dar la razón a todos los que, con experiencia, me dijeron «Lucas, la política es un cajón de fruta podrida donde uno entra y se pudre».Expuso que “después de un año en la gestión pública y de reiteradas veces de escuchar «o te acostumbras o te vas «, no me pude acostumbrar y tuve tomar decisiones teniendo en cuenta mis valores y el objetivo de mejorar el deporte de San Martin”. Keenan explica que “asumí mi cargo teniendo el deseo de formar una institución con reglas claras para todos los vecinos, sin importar nombres, partidos políticos o gremios. A diferencia de una política de favores a los «amigos», una política con reglas claras y conocida por todos los vecinos, crea una base para discutir y mejorar”. Sin embargo, encontró “un sistema sin reglas claras, los únicos que salen beneficiados son los políticos que generan poder asignando los recursos del pueblo según sus conveniencias y las de sus “allegados”, que se benefician de la asignación de estos recursos. Acerca de su decisión explicó que “siendo la cara visible y responsable de una secretaría, pero sin tener el poder de decisión para ni siquiera realizar el mantenimiento rutinario de una cancha de fútbol, abrir un gimnasio, solicitar un cronograma de limpieza de las instalaciones o asignar los recursos afectados a la secretaría según un sistema de reglas claras, me veo obligado a dejar mi puesto y a no ceder mis ideales por un sueldo”.