Política

2 de junio 2022

BUSCAN ACUERDO CON LA MISMA EMPRESA POR EL TRANSPORTE PÚBLICO

En la nota anterior destacamos la preocupante situación al quedar desierta la licitación para una nueva concesión para el transporte público de pasajeros para la localidad.

Desde el Sur Digital consultó con el intendente Saloniti sobre la conclusión de la extensa reunión del miércoles entre ejecutivo y legislativo local.

Reunión del miércoles entre ejecutivo y legislativo

Carlos Saloniti explicó que el martes tienen la reunión con los abogados del municipio y con Cáceres, propietario de la empresa, y su equipo.

Explicó que sigue existiendo un puente que permita una negociación, hasta el 30 de junio tienen la concesión, y esperan llegar a un acuerdo.

Recordamos que la empresa reclama un monto de 200 millones de pesos en concepto de incumplimiento de contrato, entre otros. Sobre este punto también se discutirá sobre la solución acordada.

“Lo importante es que el Concejo Deliberante me está acompañando en esta instancia- dijo Saloniti- me tocó a mi el término de la concesión, la prórroga y este escenario macro que no es para nada fácil. Creo que serán 20 días de mucho trabajo pero pensamos que lo lógico es que se quede Cáceres, tiene la logística acá, los trabajadores, los colectivos y entendiendo que no hay interés de ninguna empresa que se presente” recordamos que las dos licitaciones fracasaron.

Por su parte el Concejo Deliberante aprobó una sesión especial para poder llegar a un acuerdo y tener la vía institucional abierta, “esperemos llegar a un acuerdo positivo, yo voy a hacer todo lo posible para que esta situación llegue a buen término” concluyó el intendente.