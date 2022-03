“Tenemos que lograr que, antes de que termine esta gestión, haya un espacio integral de las mujeres, en el cual trabajemos vertical y horizontalmente para no llegar tarde. Para prevenir, para concientizar, para fortalecer en el debate y en el diálogo la búsqueda del empoderamiento en la participación, el liderazgo y la conducción de las mujeres”.

“Es fundamental e imprescindible que esto esté pasando hoy”, expresó el Intendente Carlos Saloniti: “Las cosas se logran en equipo. Cuando asumí la gestión, hablamos con Emilia y estaba en las antípodas del partido, pero cuando le propusimos que materializara lo que siempre había trabajado, más allá de la bandera política, aceptó y aprendimos a construir. Me siento feliz porque compartimos sueños, aún en las diferencias. Teníamos claro hacia dónde íbamos. Esta Casa tiene que ver con ella”.

Más Artículos

23 de marzo 2022

Tendrá como objetivo “contener y fortalecer a personas que sufren violencia por motivo de género”. Con la presencia del Gobernador Omar Gutiérrez, el Intendente Carlos Saloniti y la Ministra de las Mujeres y Diversidad de la Provincia, Mage Ferraresso, en la mañana de este miércoles 23 de marzo quedó inaugurado el Dispositivo de Protección Integral para Víctimas de Violencia de Género, ubicado en la Casa de la Mujer y Disidencias […]

Leer más...

16 de marzo 2022

Diputados y Diputadas de Juntos por el Cambio lo solicitan al Ministerio de Relaciones ExterioresFueron varios los anuncios que no se concretaron, y los pasos siguen cerrados , por lo que presentaron un proyecto de comunicación para solicitarle al Ministerio de Relaciones Exteriores que realice las gestiones que permitan reabrir los pasos fronterizos Pino Hachado, Mamuil Malal y Cardenal Samoré para el tránsito vehículos particulares y de pasajeros con el […]

Leer más...

15 de marzo 2022

Quedará a cargo de la intendencia Sergio Winkellman, presidente del Concejo Deliberante, hasta que el jefe comunal pueda volver a sus tareas cotidianas. Si bien el problema de salud no es de gravedad, deberá someterse a una cirugía que no reviste riesgos, pero que requiere de reposo como sucede en cualquier intervención quirúrgica. No se ha dado mayores detalles desde el área de prensa pero Desde el Sur Digital pudo […]

Leer más...

7 de marzo 2022

Con el descubrimiento de una placa y el anuncio del gobernador Gutiérrez de elevar la recompensa provincial a 100 mil dólares para quien ayude con datos de los dos ciudadanos chilenos involucrados en el crimen, se recordó al Sargento José Aigo asesinado en la ruta 23 en la madrugada del 7 de marzo de 2012. El acto se realizó en el ingreso a Junín de los Andes y en la […]

Leer más...

28 de febrero 2022

Por Graciela Vázquez Moure San Martín de los Andes hace más de una década que se perfiló como ciudad accesible. En el 2007 se presentó el Plan de Accesibilidad para personas con discapacidad.Rampas en las esquinas del casco céntrico, rampas de acceso en algunos locales comerciales, baños para personas con discapacidad en los restaurantes y bares, alguna habitación disponible en los hospedajes, aunque no sucede lo mismo en los edificios […]

Leer más...