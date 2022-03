No se ha dado mayores detalles desde el área de prensa pero Desde el Sur Digital pudo conocer cuál es problema que aqueja al jefe de la comuna de San Martín de los Andes, respetamos la decisión de preservar la intimidad del intendente de la ciudad, sabiendo que no es grave la situación que lo aqueja.

Si bien el problema de salud no es de gravedad, deberá someterse a una cirugía que no reviste riesgos, pero que requiere de reposo como sucede en cualquier intervención quirúrgica.

